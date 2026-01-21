21 Ocak
N'Golo Kante için Fenerbahçe'den istenen bonservis

Al Ittihad ile Fenerbahçe arasında N'Golo Kante transferi için temaslar sürerken, bonservis bedelinde henüz uzlaşma sağlanamadı. Suudi kulübünün Kante için istediği bonservis bedeli belli oldu.

21 Ocak 2026
Haber: Sabah
Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi ara transferde renklerine katmak istiyor ancak Fransız yıldıza olan ilgi bunu zorlaştırıyor.

Sarı lacivertli yönetim, iki kez Arabistan'a çıkarma yapmasına rağmen futbolcu ile el sıkışmış ancak Al-İttihad'ı ikna edememişti.

FENERBAHÇE VAZGEÇMİYOR!


Fenerbahçe bu transferden vazgeçmiş değil. 6 Şubat'ta sona erecek ara transferin son gününe kadar şartları zorlayacak ancak işi hiç de kolay görünmüyor. Çünkü Arabistan temsilcisi, sözleşmesi 30 Haziran 2026'da tamamlanacak 34 yaşındaki orta sahasına olan ilgi nedeniyle elini güçlendirmiş durumda. "Kante'yi isteyen bonservisi öder" düşüncesiyle hareket ediyor.

AL ITTIHAD'IN İSTEDİĞİ PARA

Öte yandan Matteo Moretto'nun haberine göre; Al Ittihad ile Fenerbahçe arasında N'Golo Kante transferi için temaslar sürerken, bonservis bedelinde henüz uzlaşma sağlanamadı. Suudi kulübünün Kante için 12–15 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe cephesi ise sözleşmesinin bitmesine yarım sezon kalmış oyuncuya yüksek bir bedel ödeme taraftarı değil.

EVERTON, WEST HAM DA DEVREDE,
FRANSIZLAR TEKLİF HAZIRLIYOR!

Bu arada Kante için Premier Lig'den Everton ve West Ham United devreye girmiş durumda. Futbolcuya resmi ilgilerini ileten iki kulübün temsilcileri, bonservis konusunda herhangi bir sorun yaşanmayacağını oyuncu tarafına bildirdi. Önümüzdeki günlerde transfer yarışının daha da kızışması bekleniyor. Ayrıca Fransa Ligue 1'den bazı kulüplerin de Kante için resmi teklif hazırlığında olduğu öğrenildi.

KANTE'NİN RAKAMLARI

Bu sezon 23 maçta 2017 dakika görev alan Kante 1 gol attı. Fransız yıldız, Karşılaşmaların tamamına 11'de başladı. Al-İttihad kariyerinde ise 102 maça çıkan Kante'nin 9 gol- 10 asisti var. 

