Rafa Silva defteri kapandı; İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş'ta yaşanan kriz sonrası Benfica ile anlaşan Rafa Silva, transfer sürecinin tamamlanmasının ardından İstanbul'daki işlemlerini bitirerek özel uçakla Portekiz'e gitti.

calendar 21 Ocak 2026 09:32 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2026 10:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Rafa Silva defteri kapandı; İstanbul'dan ayrıldı
Beşiktaş'ta bir süredir krize dönüşen Rafa Silva belirsizliği sona erdi.

Kasım ayından bu yana maçlara çıkmayı reddeden ve takımdan ayrılmak isteyen Portekizli yıldızın, eski kulübü Benfica'ya transferi resmiyet kazandı.

BENFICA İLE EL SIKIŞILDI


Beşiktaş yönetimi, Benfica ile yapılan görüşmelerin ardından anlaşmaya vardı. Benfica, 1,5 yıllık sözleşmesi bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlılara 6 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Anlaşmadaki bonus maddeleriyle bu rakam 7 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek.

Transfer sürecinde Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Rafa Silva'yı özellikle istediği, bu doğrultuda Sportif Direktör Mario Branco'nun İstanbul'a gelerek Beşiktaşlı yöneticilerle son detayları görüştüğü öğrenildi.

ALACAKLARINDAN FERAGAT ETTİ

Beşiktaş'tan imza parasıyla birlikte yıllık yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Rafa Silva, ayrılık sürecinde kulüpten olan alacaklarının önemli bir bölümünden feragat etti. Portekiz basınından A Bola, Benfica'nın Beşiktaş'tan Orkun Kökçü ve Gedson Fernandes transferlerinden kalan alacaklarının bir kısmını bu transferde mahsuplaşma yoluyla kullandığını yazdı.

İSTANBUL'DAN SESSİZCE AYRILDI

Transferin netleşmesinin ardından Rafa Silva, İstanbul'daki son işlemlerini tamamladı ve özel uçakla Portekiz'e gitti. Beşiktaş'a gelişi sırasında taraftarların yoğun ilgisiyle karşılanan yıldız oyuncunun, bu kez sabah saatlerinde sessiz sedasız şehirden ayrılması dikkat çekti. Benfica'nın transferle ilgili kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

JOSE MOURINHO NE DEMİŞTİ?

Öte yandan Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, dün gece Rafa Silva'yla ilgili yaptığı açıklamada, "Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmam. Bunu çok uzun zamandır biliyorsunuz. Bu, hem kendimi hem de kulübümü korumanın doğru yolu. Sadece Benfica'nın oyuncuları hakkında konuşurum. Bu konuda konuşulacak bir şey yok." ifadelerini kullanmıştı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon büyük beklentilerle transfer edilen Rafa Silva, Beşiktaş formasıyla bu sezon 16 maçta 5 gol ve 3 asist üretti. Sahadaki performansına rağmen yaşanan kriz ve ayrılık isteği, Portekizli oyuncunun siyah beyazlı kariyerinin erken sona ermesine neden oldu. 

