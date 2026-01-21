21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-157'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-155'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Beşiktaş'ta yol ayrımı: Tammy Abraham

Aston Villa, Beşiktaş'ın yıldız forveti Tammy Abraham ile her konuda anlaşma sağladı. Siyah-Beyazlılar ile bonservis pazarlıklarında da son detayları görüşen İngiliz ekibinin transferi 20 milyon euro civarında bir rakama bitirmesi bekleniyor.

calendar 21 Ocak 2026 10:15
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yol ayrımı: Tammy Abraham
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Beşiktaş'ta İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.

28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına varan Aston Villa'nın Beşiktaş ile yaptığı bonservis görüşmelerinde de artık finale geldiği ve tarafların son görüşmeleri yaptığı öğrenildi.

20 MİLYON EURO


Beşiktaş'ın bu transferden 20 milyon euro civarında bir rakamı kasasına koyacağı da öğrenildi.

Transferin gerçekleşmesi halinde tecrübeli golcünün yeni takımında senelik 4 milyon pound civarında bir ücret alacağı da gelen bilgiler arasında.

Yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak bakan Abraham, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

16 GOLE KATKI

Sezon başında Roma'dan 2 milyon euro kiralama, 13 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla 4 yıllığına kadroya katılan İngiliz golcü, Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı. Tecrübeli golcü söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 3 asistle 16 gole katkıda bulundu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.