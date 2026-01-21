Beşiktaş'ta yol ayrımı: Tammy Abraham

Beşiktaş'ta İngiliz golcü Tammy Abraham ile ilgili sıcak saatler yaşanıyor.
28 yaşındaki futbolcu ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına varan Aston Villa'nın Beşiktaş ile yaptığı bonservis görüşmelerinde de artık finale geldiği ve tarafların son görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
20 MİLYON EURO
Beşiktaş'ın bu transferden 20 milyon euro civarında bir rakamı kasasına koyacağı da öğrenildi.
Transferin gerçekleşmesi halinde tecrübeli golcünün yeni takımında senelik 4 milyon pound civarında bir ücret alacağı da gelen bilgiler arasında.
Yeniden İngiltere'ye dönmeye sıcak bakan Abraham, kulüplerin anlaşmasını bekliyor.
16 GOLE KATKI
Sezon başında Roma'dan 2 milyon euro kiralama, 13 milyon euro da zorunlu satın alma opsiyonuyla 4 yıllığına kadroya katılan İngiliz golcü, Beşiktaş formasıyla 26 maça çıktı. Tecrübeli golcü söz konusu karşılaşmalarda 13 gol, 3 asistle 16 gole katkıda bulundu.
