21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-161'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-159'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Şampiyonlar Ligi'nde kader günü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta büyük maçlarla sona erecek.

calendar 21 Ocak 2026 11:20
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Şampiyonlar Ligi'nde kader günü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek.

İlk gün oynanan maçlarda birçok sürpriz sonuç elde edildi.

Kairat - Club Brugge: 1-4
Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1
Real Madrid - Monaco: 6-1
Inter - Arsenal: 1-3
Villarreal - Ajax: 1-2
Tottenham - Dortmund: 2-0
Sporting - PSG: 2-1
Olympiakos - Leverkusen: 2-0
Kopenhag - Napoli : 1-1


Son 16'yı garantileyenler
Arsenal

Play-Off turunu garantileyenler
Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham

Elenenler
Kairat Almaty, Villarreal

İşte günün maçlarından dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler..Maçların TV programı için tıklayınız.

20.45 GALATASARAY - ATLETICO MADRID

Detaylar için tıklayın...

20.45 QARABAĞ - EINTRACHT FRANKFURT

Lige iki galibiyetle başlamasının ardından son 4 maçında 1 puan elde edebilen ve ilk 24'ün dışına çıkan Azerbaycan temsilcisi Qarabağ FK, Bakü'de umutlarını diri tutmak ve tekrar ilk 24'e girmek için sahaya çıkacak. Teknik direktörüyle yollarını ayıran 4 puanlı Frankfurt ise ilk 24 iddiasını diri tutabilmek için mücadele edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran

Eintracht Frankfurt: Kaua Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Can Uzun, Chaibi; Knauff

23.00 ATALANTA - ATHLETIC BILBAO

Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey bir form grafiği yakalayan Atalanta, salı günü alınan sonuçların ardından çok ummutlandı. İtalyanlar, kazanması halinde ilk 8'i garantileyecek. Athletic Bilbao ise kaybetmesi halinde ilk 24 şansını tamamen yitirecek, onlar için 'tamam ya da devam' maçı...

MUHTEMEL 11'LER

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca

Athletic Bilbao: Unai Simon; Jesus Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Ruiz De Galarreta; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. Williams

23.00 BAYERN MÜNİH - UNION SG

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet elde eden Bayern Münih, bu maçı kazanarak ilk 8'i garantilemeye çalışacak. 6 puanlı Union SG ise ilk 24 iddiasını son maça taşımak için bu zor deplasmandan en az 1 puan çıkarmak zorunda...

MUHTEMEL 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Burgess, Mac Allister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; Ait El Hadj; Rodriguez, David

23.00 CHELSEA - PAFOS

Devler Ligi macerasına iyi başlasa da son 3 maçında 5 puan bırakan Chelsea, kazanması halinde ilk 8 iddiasını sürdürecek. 6 puanlı Pafos ise Juventus yenilgisinden önce oynadığı son maçta 5 puan toplayarak ilk 24 için umutlanmıştı. Londra'dan en az 1 puanla çıkmaları halinde iddiaları son maça kalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro

Pafos: Michael; Bruno, Luckassen, Pileas, Sema; Dragomir, Sunjic, Pepe; Orsic, Jaja; Bassouamina

23.00 JUVENTUS - BENFICA

İlk 4 maçını galibiyetsiz geçtikten sonra Bodo ve Pafos galibiyetleriyle kendine gelen Juventus, Benfica'yı da yenerek ilk 24'ü garantilemek isteyecek. İlk 4 maçını puansız kapatan Benfica, Ajax ve Napoli galibiyetleriyle birlikte umutlarını son 2 maça taşıdı. Mourinho'nun öğrencileri, ilk 24 için buradan en az 1 puan çıkarmak zorunda...

MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız; David

Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

23.00 MARSİLYA - LIVERPOOL

İlk 4 maçında 3 mağlubiyet alan Marsilya, son ik imaçında Newcastle ve USG'yi mağlup ederek ilk 24 içerisine girdi. Liverpool ise Premier Lig'de işler kötü giderken Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla ilk 8 iddiasını diri tutuyor. İngiliz devinin Galatasaray ve PSV deplasmanlarındaki yenilgisi, Velodrome öncesi düşündürücü...

MUHTEMEL 11'LER

Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson; Höjbjerg, Vermeeren; Greenwood, Aubameyang, Paixao

Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Wirtz

23.00 NEWCASTLE - PSV

Devler Ligi'ne 4 maçta 9 puanla başlayan Newcastle, son 2 maçta kaybettiği 5 puanla ilk 8'in dışına düştü. Liverpool ve Napoli zaferleri yaşayan PSV ise sürpriz sonuçlarla 8 puan toplamayı ve kendini ilk 24'ün içinde tutmayı başardı.

MUHTEMEL 11'LER

Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon

PSV Eindhoven: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Mauro Junior; Veerman, Wanner; Perisic, Til, Driouech; Bajraktarevic

23.00 SLAVIA PRAG - BARCELONA

La Liga'daki başarılı sonuçlar alan Barcelona yaşadığı sürpriz kayıplarla ilk 8'in dışında kaldı. Salı gecesi alınan sonuçların ardından Barcelona için ilk 8 kapısı aralandı. Slavia Prag ise topladığı 3 puanla, ilk 24 iddiasını neredeyse kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Praha: Stanek; Vlcek, Zima, Chaloupek, Boril; Moses, Sadilek; Doudera, Provod, Sanyang; Chory

Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Pedri, De Jong; Rashford, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
