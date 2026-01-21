Şampiyonlar Ligi'nde kader günü

20.45 GALATASARAY - ATLETICO MADRID

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek.Kairat - Club Brugge: 1-4Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1Real Madrid - Monaco: 6-1Inter - Arsenal: 1-3Villarreal - Ajax: 1-2Tottenham - Dortmund: 2-0Sporting - PSG: 2-1Olympiakos - Leverkusen: 2-0Kopenhag - Napoli : 1-1ArsenalAtalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid, Sporting CP, TottenhamKairat Almaty, Villarrealİşte günün maçlarından dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler..Lige iki galibiyetle başlamasının ardından son 4 maçında 1 puan elde edebilen ve ilk 24'ün dışına çıkan Azerbaycan temsilcisi Qarabağ FK, Bakü'de umutlarını diri tutmak ve tekrar ilk 24'e girmek için sahaya çıkacak. Teknik direktörüyle yollarını ayıran 4 puanlı Frankfurt ise ilk 24 iddiasını diri tutabilmek için mücadele edecek.: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; DuranKaua Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Can Uzun, Chaibi; KnauffŞampiyonlar Ligi'nde üst düzey bir form grafiği yakalayan Atalanta, salı günü alınan sonuçların ardından çok ummutlandı. İtalyanlar, kazanması halinde ilk 8'i garantileyecek. Athletic Bilbao ise kaybetmesi halinde ilk 24 şansını tamamen yitirecek, onlar için 'tamam ya da devam' maçı...: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; ScamaccaUnai Simon; Jesus Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Ruiz De Galarreta; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. WilliamsŞampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet elde eden Bayern Münih, bu maçı kazanarak ilk 8'i garantilemeye çalışacak. 6 puanlı Union SG ise ilk 24 iddiasını son maça taşımak için bu zor deplasmandan en az 1 puan çıkarmak zorunda...: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; KaneScherpen; Sykes, Burgess, Mac Allister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; Ait El Hadj; Rodriguez, DavidDevler Ligi macerasına iyi başlasa da son 3 maçında 5 puan bırakan Chelsea, kazanması halinde ilk 8 iddiasını sürdürecek. 6 puanlı Pafos ise Juventus yenilgisinden önce oynadığı son maçta 5 puan toplayarak ilk 24 için umutlanmıştı. Londra'dan en az 1 puanla çıkmaları halinde iddiaları son maça kalacak.: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro: Michael; Bruno, Luckassen, Pileas, Sema; Dragomir, Sunjic, Pepe; Orsic, Jaja; Bassouaminaİlk 4 maçını galibiyetsiz geçtikten sonra Bodo ve Pafos galibiyetleriyle kendine gelen Juventus, Benfica'yı da yenerek ilk 24'ü garantilemek isteyecek. İlk 4 maçını puansız kapatan Benfica, Ajax ve Napoli galibiyetleriyle birlikte umutlarını son 2 maça taşıdı. Mourinho'nun öğrencileri, ilk 24 için buradan en az 1 puan çıkarmak zorunda...: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız; David: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidisİlk 4 maçında 3 mağlubiyet alan Marsilya, son ik imaçında Newcastle ve USG'yi mağlup ederek ilk 24 içerisine girdi. Liverpool ise Premier Lig'de işler kötü giderken Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla ilk 8 iddiasını diri tutuyor. İngiliz devinin Galatasaray ve PSV deplasmanlarındaki yenilgisi, Velodrome öncesi düşündürücü...: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson; Höjbjerg, Vermeeren; Greenwood, Aubameyang, Paixao: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, WirtzDevler Ligi'ne 4 maçta 9 puanla başlayan Newcastle, son 2 maçta kaybettiği 5 puanla ilk 8'in dışına düştü. Liverpool ve Napoli zaferleri yaşayan PSV ise sürpriz sonuçlarla 8 puan toplamayı ve kendini ilk 24'ün içinde tutmayı başardı.: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Mauro Junior; Veerman, Wanner; Perisic, Til, Driouech; BajraktarevicLa Liga'daki başarılı sonuçlar alan Barcelona yaşadığı sürpriz kayıplarla ilk 8'in dışında kaldı. Salı gecesi alınan sonuçların ardından Barcelona için ilk 8 kapısı aralandı. Slavia Prag ise topladığı 3 puanla, ilk 24 iddiasını neredeyse kaybetti.Stanek; Vlcek, Zima, Chaloupek, Boril; Moses, Sadilek; Doudera, Provod, Sanyang; ChoryJoan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Pedri, De Jong; Rashford, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski