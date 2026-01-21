Şampiyonlar Ligi'nde kader günü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 7. hafta bu akşam oynanacak maçlarla sona erecek.
İlk gün oynanan maçlarda birçok sürpriz sonuç elde edildi.
Kairat - Club Brugge: 1-4
Bodo/Glimt - Manchester City: 3-1
Real Madrid - Monaco: 6-1
Inter - Arsenal: 1-3
Villarreal - Ajax: 1-2
Tottenham - Dortmund: 2-0
Sporting - PSG: 2-1
Olympiakos - Leverkusen: 2-0
Kopenhag - Napoli : 1-1
Son 16'yı garantileyenler
Arsenal
Play-Off turunu garantileyenler
Atalanta, Atleti, Bayern, Inter, Liverpool, Man City, Paris, Real Madrid, Sporting CP, Tottenham
Elenenler
Kairat Almaty, Villarreal
İşte günün maçlarından dikkat çeken istatistikler ve muhtemel 11'ler...
20.45 GALATASARAY - ATLETICO MADRID
20.45 QARABAĞ - EINTRACHT FRANKFURT
Lige iki galibiyetle başlamasının ardından son 4 maçında 1 puan elde edebilen ve ilk 24'ün dışına çıkan Azerbaycan temsilcisi Qarabağ FK, Bakü'de umutlarını diri tutmak ve tekrar ilk 24'e girmek için sahaya çıkacak. Teknik direktörüyle yollarını ayıran 4 puanlı Frankfurt ise ilk 24 iddiasını diri tutabilmek için mücadele edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Jankovic; Leandro Andrade, Montiel, Zoubir; Duran
Eintracht Frankfurt: Kaua Santos; Collins, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Dahoud; Doan, Can Uzun, Chaibi; Knauff
23.00 ATALANTA - ATHLETIC BILBAO
Şampiyonlar Ligi'nde üst düzey bir form grafiği yakalayan Atalanta, salı günü alınan sonuçların ardından çok ummutlandı. İtalyanlar, kazanması halinde ilk 8'i garantileyecek. Athletic Bilbao ise kaybetmesi halinde ilk 24 şansını tamamen yitirecek, onlar için 'tamam ya da devam' maçı...
MUHTEMEL 11'LER
Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Pasalic; Scamacca
Athletic Bilbao: Unai Simon; Jesus Areso, Vivian, Paredes, Berchiche; Jauregizar, Ruiz De Galarreta; Berenguer, Sancet, N. Williams; I. Williams
23.00 BAYERN MÜNİH - UNION SG
Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 6 maçta 5 galibiyet elde eden Bayern Münih, bu maçı kazanarak ilk 8'i garantilemeye çalışacak. 6 puanlı Union SG ise ilk 24 iddiasını son maça taşımak için bu zor deplasmandan en az 1 puan çıkarmak zorunda...
MUHTEMEL 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Guerreiro, Upamecano, Tah, Ito; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Diaz; Kane
Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Burgess, Mac Allister; Khalaili, Van de Perre, Zorgane, Smith; Ait El Hadj; Rodriguez, David
23.00 CHELSEA - PAFOS
Devler Ligi macerasına iyi başlasa da son 3 maçında 5 puan bırakan Chelsea, kazanması halinde ilk 8 iddiasını sürdürecek. 6 puanlı Pafos ise Juventus yenilgisinden önce oynadığı son maçta 5 puan toplayarak ilk 24 için umutlanmıştı. Londra'dan en az 1 puanla çıkmaları halinde iddiaları son maça kalacak.
MUHTEMEL 11'LER
Chelsea: Sanchez; James, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Andrey Santos; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro
Pafos: Michael; Bruno, Luckassen, Pileas, Sema; Dragomir, Sunjic, Pepe; Orsic, Jaja; Bassouamina
23.00 JUVENTUS - BENFICA
İlk 4 maçını galibiyetsiz geçtikten sonra Bodo ve Pafos galibiyetleriyle kendine gelen Juventus, Benfica'yı da yenerek ilk 24'ü garantilemek isteyecek. İlk 4 maçını puansız kapatan Benfica, Ajax ve Napoli galibiyetleriyle birlikte umutlarını son 2 maça taşıdı. Mourinho'nun öğrencileri, ilk 24 için buradan en az 1 puan çıkarmak zorunda...
MUHTEMEL 11'LER
Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceiçao, McKennie, Kenan Yıldız; David
Benfica: Trubin; Dedic, Otamendi, Tomas Araujo, Dahl; Barreiro, Aursnes; Prestianni, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
23.00 MARSİLYA - LIVERPOOL
İlk 4 maçında 3 mağlubiyet alan Marsilya, son ik imaçında Newcastle ve USG'yi mağlup ederek ilk 24 içerisine girdi. Liverpool ise Premier Lig'de işler kötü giderken Şampiyonlar Ligi'nde 12 puanla ilk 8 iddiasını diri tutuyor. İngiliz devinin Galatasaray ve PSV deplasmanlarındaki yenilgisi, Velodrome öncesi düşündürücü...
MUHTEMEL 11'LER
Marsilya: Rulli; Weah, Pavard, Balerdi, Medina, Emerson; Höjbjerg, Vermeeren; Greenwood, Aubameyang, Paixao
Liverpool: Alisson; Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitike, Wirtz
23.00 NEWCASTLE - PSV
Devler Ligi'ne 4 maçta 9 puanla başlayan Newcastle, son 2 maçta kaybettiği 5 puanla ilk 8'in dışına düştü. Liverpool ve Napoli zaferleri yaşayan PSV ise sürpriz sonuçlarla 8 puan toplamayı ve kendini ilk 24'ün içinde tutmayı başardı.
MUHTEMEL 11'LER
Newcastle United: Pope; Trippier, Thiaw, Botman, Hall; Bruno Guimaraes, Tonali, Joelinton; Barnes, Wissa, Gordon
PSV Eindhoven: Kovar; Sildillia, Schouten, Gasiorowski, Mauro Junior; Veerman, Wanner; Perisic, Til, Driouech; Bajraktarevic
23.00 SLAVIA PRAG - BARCELONA
La Liga'daki başarılı sonuçlar alan Barcelona yaşadığı sürpriz kayıplarla ilk 8'in dışında kaldı. Salı gecesi alınan sonuçların ardından Barcelona için ilk 8 kapısı aralandı. Slavia Prag ise topladığı 3 puanla, ilk 24 iddiasını neredeyse kaybetti.
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Praha: Stanek; Vlcek, Zima, Chaloupek, Boril; Moses, Sadilek; Doudera, Provod, Sanyang; Chory
Barcelona: Joan Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Gerard Martin; Pedri, De Jong; Rashford, Fermin Lopez, Raphinha; Lewandowski
