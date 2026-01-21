Fenerbahçe'den yaz hamlesi: Maestro & Ümit Akdağ

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, bugün Alanyaspor Başkanı ve teknik direktörünün de katılacağı bir toplantıda resmi görüşme yapacak.
MAESTRO VE ÜMİT AKDAĞ
Toplantıya ayrıca oyuncular Maestro ve Ümit Akdağ da katılacağı bildirildi.
RESMİ TEKLİF SUNULACAK
Görüşme sırasında iki oyuncu adına yaz transfer dönemi için resmi teklif sunulacağı belirtildi.
MAESTRO'NUN PERFORMANSI
22 yaşındaki ön libero Maestro, bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı.
ÜMİT AKDAĞ'IN PERFORMANSI
22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ ise bu sezon Alanyaspor formasıyla 20 maçta forma giydi ve 1 gol-2 asistlik katkı sağladı.
