21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-159'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-157'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Fenerbahçe'den yaz hamlesi: Maestro & Ümit Akdağ

Fenerbahçe, Maestro ve Ümit Akdağ için Alanyaspor ile yaz transfer dönemi resmi teklif görüşmesi yapacak.

calendar 21 Ocak 2026 10:51
Haber: Sporx.com
Fenerbahçe'den yaz hamlesi: Maestro & Ümit Akdağ
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için de çalışmalarını sürdürüyor.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ertan Torunoğulları ve Ömer Topbaş, bugün Alanyaspor Başkanı ve teknik direktörünün de katılacağı bir toplantıda resmi görüşme yapacak.

MAESTRO VE ÜMİT AKDAĞ


Toplantıya ayrıca oyuncular Maestro ve Ümit Akdağ da katılacağı bildirildi.

RESMİ TEKLİF SUNULACAK

Görüşme sırasında iki oyuncu adına yaz transfer dönemi için resmi teklif sunulacağı belirtildi.

MAESTRO'NUN PERFORMANSI

22 yaşındaki ön libero Maestro, bu sezon Alanyaspor formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol attı, 1 de asist yaptı.

ÜMİT AKDAĞ'IN PERFORMANSI

22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ ise bu sezon Alanyaspor formasıyla 20 maçta forma giydi ve 1 gol-2 asistlik katkı sağladı. 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.