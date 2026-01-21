21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-159'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-157'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Filede dev derbi: Galatasaray - Vakıfbank

Sultanlar Ligi 17. hafta maçında Galatasaray Daikin ile Vakıfbank, derbide karşı karşıya gelecek.

calendar 21 Ocak 2026 10:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Filede dev derbi: Galatasaray - Vakıfbank
Vodafone Sultanlar Ligi 17. hafta maçında Galatasaray Daikin ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.

TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 21 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 16. haftasında konuk olduğu İlbank'ı 3-0 mağlup etti.

Ligde ilk sırada yer alan VakıfBank ise ligin 16. haftasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'e karşı 3-1 kaybetti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
