Filede dev derbi: Galatasaray - Vakıfbank

Vodafone Sultanlar Ligi 17. hafta maçında Galatasaray Daikin ile VakıfBank karşı karşıya gelecek.



TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda 21 Ocak Çarşamba günü saat 17.00'de oynanacak olan karşılaşma, TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.



Ligde 5. sırada yer alan Galatasaray, Vodafone Sultanlar Ligi'nde sezonun 16. haftasında konuk olduğu İlbank'ı 3-0 mağlup etti.



Ligde ilk sırada yer alan VakıfBank ise ligin 16. haftasında karşılaştığı Eczacıbaşı Dynavit'e karşı 3-1 kaybetti.



