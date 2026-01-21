21 Ocak
Trabzonspor'a Wagner Pina için Brezilya'dan teklif

Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina, Brezilya'nın köklü kulübü Vasco da Gama'nın radarına girdi. 23 yaşındaki futbolcu için resmi temaslar başladı. Transferde son sözü bordo-mavili yönetim söyleyecek

Trabzonspor'a Wagner Pina için Brezilya'dan teklif
Trabzonspor'un sağ beki Wagner Pina için Güney Amerika'dan ciddi bir talip çıktı.

Brezilya Seri A ekibi Vasco da Gama, Yeşil Burun Adaları milli takımı formasını da terleten sağ beki kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı.

İLK PLAN; SATIN ALMA OPSİYONUYLA KİRALAMAK

Brezilya ekibinin sunduğu ilk plan; 23 yaşındaki savunmacıyı bir sezonluk satın alma opsiyonuyla kiralamak.

TRABZONSPOR'UN TAVRI BELİRLEYİCİ OLACAK

Henüz başlangıç aşamasında olan görüşmelerde Trabzonspor'un tavrı belirleyici olacak.

SATIŞ LİSTESİNDE DEĞİL

2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu satış listesinde yer almıyor. 

 

 

 

