21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-162'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-160'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Pogdanka

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, Şampiyonlar Ligi'nde Pogdanka'yı ağırlayacak.

calendar 21 Ocak 2026 12:37
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Pogdanka
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında perşembe günü Polonya'nın Pogdanka takımını konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya) ve Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisi yönetecek.

Gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Knack Roeselara'yı 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.