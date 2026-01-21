Galatasaray HDI Sigorta'nın rakibi Pogdanka

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun üçüncü haftasında perşembe günü Polonya'nın Pogdanka takımını konuk edecek.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Karşılaşmayı Bogdan Laurentiu Stoica (Romanya) ve Sinisa Ovuka (Bosna Hersek) hakem ikilisi yönetecek.
Gruptaki ilk maçında Belçika temsilcisi Knack Roeselara'yı 3-2 yenen sarı-kırmızılılar, ikinci maçında ise Halkbank'a 3-2 mağlup oldu.
