Trabzonspor'dan yerli atağı

Trabzonspor; Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ve Hacken'de forma giyen Sinan Andersen'i kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'dan yerli atağı
Trabzonspor şu ana kadar kadrosuna kattığı Chibuike Nwaiwu ile Mathias Lovik dışında yine forvet hattına ve sol kanada da yabancı oyuncu bakıyor.

Ancak takımdan resmi olarak ayrılmayan Danylo Sikan ve transferi henüz açıklanmayan Lovik dahil olmak üzere 17 yabancı var. Bu nedenle sezonu kapatan Edin Vişça'nın sözleşmesini askıya alacak. Sikan'ı Anderlecht'e gönderecek.

Ancak yine de kontenjanda yeteri kadar yer açamayan Trabzonspor, ciddi bir çözüm arayışı içerisine girdi.


YERLİ ATAĞI

Bordo-Mavililer daha önce de gündemine gelen Fenerbahçe'den Oğuz Aydın, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu ve Hacken'den Silas Sinan Andersen için son kez girişim yapacak.

OĞUZ AYDIN VE AHMED KUTUCU İÇİN SON BİR GÖRÜŞME

Trabzonspor'un Oğuz ve Ahmed'i kiralamayı düşündüğü ve kulüpleriyle bu doğrultuda son bir görüşme daha yaparak olumlu ya da olumsuz olmak üzere bu transferlerle ilgili süreci sonuçlandıracağı öğrenildi.

Oğuz'un Fenerbahçe'de gerçekleşen transferlerden sonra süre alma şansının oldukça zorlaşması, Ahmed'in ise Galatasaray'da forma istikrarı yakalayamaması nedeniyle ayrılık ihtimalleri oldukça güçlü.

SİNAN ANDERSEN SICAK BAKIYOR AMA...

İsveç ekibi Hacken'de forma giyen genç ön libero Silas Sinan Andersen'in ise Trabzonspor'a gelmeye sıcak baktığı ama kulübünün istediği yüksek bonservis nedeniyle şu ana kadar transferde olumlu bir ilerleme sağlanamadığı öğrenildi.  

