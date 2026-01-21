Beşiktaş, Chelsea'yi bekliyor!

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviyeler bekleniyor...
Kartal'ın kaleci transferinde bir numarada tuttuğu Filip Jörgensen konusunda Chelsea henüz karar vermedi.
NET BİR KARAR VERİLMEDİ
Robert Sanchez bu sezon İngiliz kulübünde ilk tercih olsa da Jörgensen'in geleceğiyle ilgili net bir karar alınmadı.
AYRILIĞA SICAK BAKIYOR
Danimarkalı kaleci ise forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Jörgensen transferine dair yaptığı açıklamada "Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, ilk önce o limiti açmaları lazım, bunu bekliyoruz. Bu birazcık zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri." ifadelerini kullanmıştı.
BU SEZON JÖRGENSEN
Danimarkalı eldiven bu sezon Chelsea formasıyla 7 maçta görev alırken, 10 gol yedi.
