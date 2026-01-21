21 Ocak
Galatasaray-Atletico Madrid
1-157'
21 Ocak
Qarabag FK-E. Frankfurt
1-155'
21 Ocak
Bayern Munih-Union St.Gilloise
23:00
21 Ocak
Chelsea-Pafos FC
23:00
21 Ocak
Marsilya-Liverpool
23:00
21 Ocak
Slavia Prag-Barcelona
23:00
21 Ocak
Atalanta-Athletic Bilbao
23:00
21 Ocak
Juventus-Benfica
23:00
21 Ocak
Newcastle-PSV Eindhoven
23:00

Beşiktaş, Chelsea'yi bekliyor!

Beşiktaş'ın kaleci transferindeki bir numaralı adayı Filip Jörgensen için Chelsea'den henüz karar çıkmadı.

calendar 21 Ocak 2026 09:15
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş, Chelsea'yi bekliyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta takviyeler bekleniyor...

Kartal'ın kaleci transferinde bir numarada tuttuğu Filip Jörgensen konusunda Chelsea henüz karar vermedi.

NET BİR KARAR VERİLMEDİ


Robert Sanchez bu sezon İngiliz kulübünde ilk tercih olsa da Jörgensen'in geleceğiyle ilgili net bir karar alınmadı.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Danimarkalı kaleci ise forma şansı bulamadığı için ayrılmaya sıcak bakıyor.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Jörgensen transferine dair yaptığı açıklamada "Jörgensen gelmek istiyor, oradaki sıkıntı kulübünün kiralama limitinin dolu olması, ilk önce o limiti açmaları lazım, bunu bekliyoruz. Bu birazcık zaman alacak. Belki de en son gelebilecek transferlerden biri." ifadelerini kullanmıştı.

BU SEZON JÖRGENSEN

Danimarkalı eldiven bu sezon Chelsea formasıyla 7 maçta görev alırken, 10 gol yedi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.