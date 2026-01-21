21 Ocak
Fenerbahçe rakamı yükseltti: Oosterwolde

Fenerbahçe, West Ham ile Roma'nın ardından Leeds United, Nottingham Forest ve Crystal Palace'ın da talip olduğu Jayden Oosterwolde için fiyat yükseltti.

calendar 21 Ocak 2026 09:57
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'nin talipleri her geçen gün artıyor.

West Ham United ile Roma'nın ardından şimdi de Leeds United, Nottingham Forest ve Crystal Palace, Hollandalı oyuncu için harekete geçti.

Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Crystal Palace, Manchester City'ye giden Marc Guehi'nin yerini Jayden ile doldurmak istiyor. Leeds de kadrosundaki eksik parçayı Oosterwolde'yle tamamlamayı planlıyor.


FENERBAHÇE KARLI ÇIKACAK

Nottingham Forest da Hollandalı oyuncu için ısrarcı... İngiliz basını, dört kulübün Jayden Oosterwolde için yarışa tutuştuğunu bu işten Fenerbahçe'nin karlı çıkacağını yazdı.

FİYATI ARTTI

Sarı-lacivertliler de oyuncuyu isteyen kulüpler artınca fiyat yükseltti. Daha önce 20 milyon euro civarında bir paraya olumlu bakan Fenerbahçe, Jayden için artık 25 milyon euro talep ediyor. Bu miktarın altında gelecek olan teklifler ise kabul edilmeyecek.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
