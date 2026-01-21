Fenerbahçe rakamı yükseltti: Oosterwolde

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Jayden Oosterwolde'nin talipleri her geçen gün artıyor.
West Ham United ile Roma'nın ardından şimdi de Leeds United, Nottingham Forest ve Crystal Palace, Hollandalı oyuncu için harekete geçti.
Ada medyasına yansıyan haberlere göre; Crystal Palace, Manchester City'ye giden Marc Guehi'nin yerini Jayden ile doldurmak istiyor. Leeds de kadrosundaki eksik parçayı Oosterwolde'yle tamamlamayı planlıyor.
FENERBAHÇE KARLI ÇIKACAK
Nottingham Forest da Hollandalı oyuncu için ısrarcı... İngiliz basını, dört kulübün Jayden Oosterwolde için yarışa tutuştuğunu bu işten Fenerbahçe'nin karlı çıkacağını yazdı.
FİYATI ARTTI
Sarı-lacivertliler de oyuncuyu isteyen kulüpler artınca fiyat yükseltti. Daha önce 20 milyon euro civarında bir paraya olumlu bakan Fenerbahçe, Jayden için artık 25 milyon euro talep ediyor. Bu miktarın altında gelecek olan teklifler ise kabul edilmeyecek.
SEZON PERFORMANSI
Fenerbahçe forması altında bu sezon 28 maçta süre bulan Oosterwolde, 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
