20 Ocak
Kairat Almaty-Club Brugge
18:30
20 Ocak
Bodo/Glimt-M.City
20:45
20 Ocak
Kopenhag-SSC Napoli
23:00
20 Ocak
Villarreal-Ajax
23:00
20 Ocak
Real Madrid-AS Monaco
23:00
20 Ocak
Inter-Arsenal
23:00
20 Ocak
Tottenham-B. Dortmund
23:00
20 Ocak
Olympiakos-Leverkusen
23:00
20 Ocak
Sporting CP-PSG
23:00
20 Ocak
Preston North End-Hull City
22:45

Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI'yi ağırlıyor

Liderlik mücadelesini sürdürmek isteyen Beşiktaş GAİN, grubun 3. sırasında yer alan Buducnost VOLI ile karşılaşacak

20 Ocak 2026 09:54
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş GAİN, Buducnost VOLI'yi ağırlıyor
EuroCup B Grubu'nun 15. haftasında Beşiktaş GAİN, 21 Ocak Çarşamba günü Karadağ temsilcisi Buducnost VOLI'yi ağırlayacak.
BJK GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda şampiyonluğu hedefleyen Beşiktaş, bu sezon çıktığı 14 maçta 10 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Dusan Alimpijevic'in başantrenörlüğünü yaptığı siyah-beyazlı ekip, 10 takımın mücadele ettiği B Grubu'nda 15. haftaya ikinci sırada girdi.


EuroCup'ta yaptığı 14 müsabakanın 9'unu kazanan ve 5'inden yenilgiyle ayrılan Buducnost VOLI ise averajla 3. basamakta yer aldı.

Beşiktaş, normal sezonun ilk yarısında Karadağ'da oynanan mücadelede sahadan 82-79 mağlup ayrılmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 18 10 5 3 24 10 35
5 Beşiktaş 18 9 5 4 31 22 32
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 18 4 6 8 21 27 18
13 Konyaspor 18 4 6 8 22 30 18
14 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
15 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
16 Kayserispor 18 2 9 7 16 34 15
17 Eyüpspor 18 3 5 10 11 25 14
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
