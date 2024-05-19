A Milli Takım'ın rakibi Fransa

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Fransa ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
A Milli Takım'ın rakibi Fransa
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 09:35
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya'daki ilk haftasında dördüncü ve son maçını Fransa ile oynayacak.

Türkiye ve Fransa'nın karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Milletler Ligi'nde ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Filenin Sultanları, üçüncü maçta ise İtalya'ya 3-1 kaybetti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery