A Milli Kadın Voleybol Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya'daki ilk haftasında dördüncü ve son maçını Fransa ile oynayacak.
Türkiye ve Fransa'nın karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Milletler Ligi'nde ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Filenin Sultanları, üçüncü maçta ise İtalya'ya 3-1 kaybetti.
Türkiye ve Fransa'nın karşı karşıya geleceği mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Milletler Ligi'nde ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, ikinci maçta Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmişti. Filenin Sultanları, üçüncü maçta ise İtalya'ya 3-1 kaybetti.
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