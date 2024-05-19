Markus Gisdol: ''Sonunda başardık, çok şükür bitti''

Trendyol Süper Lig'inin 37. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol,dedi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gisdol, Alanyaspor maçından aldıkları bir puanla ligde kalmalarının kesinleştiğini söyledi.Çok mutlu olduğunu ifade eden Gisdol, şunları kaydetti:Alman teknik adam, sezon boyunca başarıya odaklandıklarını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı: