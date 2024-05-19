İsmail Kartal'dan Galatasaray'a Prag taktiği

Trendyol Süper Lig'in 37'nci haftasında ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, bu mücadele için galibiyet planını belirledi. Kartal, sarı-kırmızılıları Sparta Prag'ın taktiği ile vurmayı planlıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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İsmail Kartal'dan Galatasaray'a Prag taktiği
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19 Mayıs 2024 10:45
Fenerbahçe, sezonun en önemli maçı olan Galatasaray karşısında 3 puanı hedefliyor. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal'ın Galatasaray karşısındaki planı belli oldu.

İSMAİL KARTAL'DAN PRAG TAKTİĞİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray'ın bu sezon en çok zorlandığı maçları Sparta Prag ile oynadığı maçlar olarak belirledi. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılılar'a zor anlar yaşatan ve Avrupa Ligi'nden eleyen Çekya temsilcisinin taktiğini derbide uygulamaya koyacak.

İsmail Kartal'ın öğrencileriyle yaptığı toplantılarda Galatasaray'ın Sparta Prag ile oynadığı iki maçı ezberlettiği öğrenildi. Galatasaray, Çekya ekibi ile oynadığı ilk maçta çok zorlanmasına rağmen 3-2 kazanmıştı.

Rövanşta ise Sparta Prag müthiş bir geçiş oyunuyla 4-1 kazandı ve rakibini kupa dışında bıraktı. Kartal'ın bugün oynanacak derbi öncesi oyuncularına savunmadan sabırla çıkmaları gerektiğini söyledi.

SAKİNLİK VURGUSU

Kartal, 90 dakika boyunca oyuncularından paniğe kapılmamalarını isteyerek, sakinlik vurgusu yaptı. Fenerbahçe, derbide önde basarak rakibini hataya zorlayacak. Galatasaray'ı az adamla yakalayıp sonuca gitmeye çalışacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Galatasaray derbisini kazanarak şampiyonluk şansını son haftaya taşımak istiyor.  

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