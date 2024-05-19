Servet Çetin: 'Şampiyonluk, olayı tamamen değiştiriyor'

Hem Fenerbahçe'de hem de Galatasaray'da forma giyen eski futbolcu ve teknik direktör Servet Çetin, dev derbi öncesi değerlendirmelerde bulundu.
"ŞAMPİYONLUK OLAYI DEĞİŞTİRİYOR"
"Puan tablosunun tamamen oyun planlarına etki edeceği bir derbi bizi bekliyor. Eğer bütün sezon olduğu gibi 1-2 puan farkla gelseydi takımlar, bu noktada çok daha farklı bir maç önü analizi yapabilirdik. Ancak Galatasaray'ın beraberlikle şampiyonluk hedefine ulaşacak olması durumu değiştiriyor. Sezonun ilk yarısındaki derbi bunun ispatıydı. İki takım da dengede bir maç izletmiş ve gol olmamıştı. Ancak bu kez Fenerbahçe kazanmak zorunda ve önde oynamaya çalışacak. Buna karşılık çok formda bir Barış Alper izliyoruz. Özellikle savunma arkası koşularıyla etkili olabilir. Bu da zaten ön alanda oynayan ama dinamikten ziyade statik hücum yapan Fenerbahçe'nin en önemli zaafı. Çünkü Tadic, İrfan hatta Dzeko hareketli oyundan ziyade topu ayağına bekleyen isimler. Okan hocanın hedefi kenarlardaki boşluklara sızmak olacak."
"FRED VE SZYMANSKI'NİN ROLÜ ÖNEMLİ"
"Fenerbahçe'nin sonuç alabilmesinin önemli yolu ise orta sahada Fred performansı. İsmail hoca, Konya'da Fred'i ön libero gibi kullanarak merkezi delme şansından yoksun bırakmıştı takımı. Bu da kayba neden olmuştu. Kayseri maçındaki Fred ise asıl özelliklerini yansıtabileceği pozisyona geçince Fenerbahçe rahat kazandı. Fred destekli Szymanski'ye karşı Galatasaray orta sahasının reaksiyonu Fenerbahçe adına maçın belirleyicisi olabilir. Tabii ki burada Okan hocanın tercihi de önemli olacak. Daha defansif bir tercih mi yapacak yoksa kendi oyununa devam mı edecek kadrolar açıklanana kadar bilemeyeceğimiz bir durum. Yani sözün özü; baskıya karşı reaksiyonlar tabelaya hükmedecek."
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!
"ŞAMPİYONLUK OLAYI DEĞİŞTİRİYOR"
"Puan tablosunun tamamen oyun planlarına etki edeceği bir derbi bizi bekliyor. Eğer bütün sezon olduğu gibi 1-2 puan farkla gelseydi takımlar, bu noktada çok daha farklı bir maç önü analizi yapabilirdik. Ancak Galatasaray'ın beraberlikle şampiyonluk hedefine ulaşacak olması durumu değiştiriyor. Sezonun ilk yarısındaki derbi bunun ispatıydı. İki takım da dengede bir maç izletmiş ve gol olmamıştı. Ancak bu kez Fenerbahçe kazanmak zorunda ve önde oynamaya çalışacak. Buna karşılık çok formda bir Barış Alper izliyoruz. Özellikle savunma arkası koşularıyla etkili olabilir. Bu da zaten ön alanda oynayan ama dinamikten ziyade statik hücum yapan Fenerbahçe'nin en önemli zaafı. Çünkü Tadic, İrfan hatta Dzeko hareketli oyundan ziyade topu ayağına bekleyen isimler. Okan hocanın hedefi kenarlardaki boşluklara sızmak olacak."
"FRED VE SZYMANSKI'NİN ROLÜ ÖNEMLİ"
"Fenerbahçe'nin sonuç alabilmesinin önemli yolu ise orta sahada Fred performansı. İsmail hoca, Konya'da Fred'i ön libero gibi kullanarak merkezi delme şansından yoksun bırakmıştı takımı. Bu da kayba neden olmuştu. Kayseri maçındaki Fred ise asıl özelliklerini yansıtabileceği pozisyona geçince Fenerbahçe rahat kazandı. Fred destekli Szymanski'ye karşı Galatasaray orta sahasının reaksiyonu Fenerbahçe adına maçın belirleyicisi olabilir. Tabii ki burada Okan hocanın tercihi de önemli olacak. Daha defansif bir tercih mi yapacak yoksa kendi oyununa devam mı edecek kadrolar açıklanana kadar bilemeyeceğimiz bir durum. Yani sözün özü; baskıya karşı reaksiyonlar tabelaya hükmedecek."
BİLYONER'DE DEV DERBİYE OYNAMAK İÇİN TIKLA!