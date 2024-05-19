Filenin Sultanları'nı bekleyen tehlike

Milletler Ligi'nde Filenin Sultanları, İtalya'ya 3-1 mağlup oldu. Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı bekleyen tehlike ortaya çıktı.

, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Filenin Sultanları'nı bekleyen tehlike
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mayıs 2024 12:19
Filenin Sultanları, ilk haftanın 3. maçında Antalya Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Sultanlar sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

İtalya mağlubiyetiyle Dünya sıralamasında 10.65 puan kaybettik. Brezilya, as oyuncuları olmayan Sırbistan'ı 3-0 yenebilirse 8.5 puan alacak ve 371.7 puana yükselecek. Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenersek 380.9 puana ulaşacak. Bu durumda puan farkının 9'a düşme tehlikesi bulunuyor.

1)Türkiye 379.35
2)Brezilya 363.19
3)Polonya 348.14
4)İtalya 343.78
5)Amerika 343.11
6)Çin 337.11
7)Sırbistan 336.51
8)Japonya 323.20

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery