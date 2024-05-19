Filenin Sultanları'nı bekleyen tehlike

Filenin Sultanları, ilk haftanın 3. maçında Antalya Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı. Sultanlar sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
İtalya mağlubiyetiyle Dünya sıralamasında 10.65 puan kaybettik. Brezilya, as oyuncuları olmayan Sırbistan'ı 3-0 yenebilirse 8.5 puan alacak ve 371.7 puana yükselecek. Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenersek 380.9 puana ulaşacak. Bu durumda puan farkının 9'a düşme tehlikesi bulunuyor.
1)Türkiye 379.35
2)Brezilya 363.19
3)Polonya 348.14
4)İtalya 343.78
5)Amerika 343.11
6)Çin 337.11
7)Sırbistan 336.51
8)Japonya 323.20
İtalya mağlubiyetiyle Dünya sıralamasında 10.65 puan kaybettik. Brezilya, as oyuncuları olmayan Sırbistan'ı 3-0 yenebilirse 8.5 puan alacak ve 371.7 puana yükselecek. Türkiye, Fransa'yı 3-0 yenersek 380.9 puana ulaşacak. Bu durumda puan farkının 9'a düşme tehlikesi bulunuyor.
1)Türkiye 379.35
2)Brezilya 363.19
3)Polonya 348.14
4)İtalya 343.78
5)Amerika 343.11
6)Çin 337.11
7)Sırbistan 336.51
8)Japonya 323.20
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