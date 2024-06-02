Fenerbahçe, Pedro'ya kulüp arıyor

Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Joao Pedro, 30 Haziran'dan itibaren Fenerbahçe'ye dönecek.
Sarı-lacivertli yönetim, daha şimdiden Brezilyalı oyuncuya kulüp bulunması için Pedro'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Gremio'da 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
Sarı-lacivertli yönetim, daha şimdiden Brezilyalı oyuncuya kulüp bulunması için Pedro'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.
Gremio'da 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.
Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.
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