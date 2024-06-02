Fenerbahçe, Pedro'ya kulüp arıyor

Fenerbahçe, takıma geri dönmeye hazırlanan Joao Pedro'ya şimdiden kulüp arıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Fenerbahçe, Pedro'ya kulüp arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2024 10:49
Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Joao Pedro, 30 Haziran'dan itibaren Fenerbahçe'ye dönecek.

Sarı-lacivertli yönetim, daha şimdiden Brezilyalı oyuncuya kulüp bulunması için Pedro'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Gremio'da 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı.

Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery