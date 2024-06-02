Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı

Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.



Japonya'da Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını 5 Haziran Çarşamba günü Slovenya'yla oynayacak.



Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan



Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz



Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan



Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül



Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU