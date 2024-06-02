Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı

Filenin Efeleri'nin FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Filenin Efeleri'nin kadrosu açıklandı
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02 Haziran 2024 15:06
Milli Erkek Voleybol Takımı'nın FIVB Milletler Ligi Japonya etabının kadrosu belli oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonun ikinci haftası, 5-9 Haziran tarihlerinde Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde gerçekleştirilecek.

Japonya'da Slovenya, Polonya, İran ve Almanya'yla karşılaşacak milliler, ilk maçını 5 Haziran Çarşamba günü Slovenya'yla oynayacak.

Sakatlıkları nedeniyle Arslan Ekşi ve Burutay Subaşı'nın yer almadığı Japonya kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Arda Bostan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdzija, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Yasin Aydın, Mirza Lagumdzija, Yiğit Hamza Aslan

Orta oyuncular: Faik Samet Güneş, Mert Matiç, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül

Liberolar: Volkan Döne, Beytullah Hatipoğlu

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