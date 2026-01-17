Teniste grand slam mevsimi Avustralya'da başlıyor

Carlos Alcaraz ve Iga Swiatek'in "kariyer grand slam" yapmak, Jannik Sinner'in ünvanını korumak, Novak Djokovic'in ise tarihe geçmek için korta çıkacağı Avustralya Açık'ta heyecan 18 Ocak Pazar günü başlayacak.Fransa Açık (Roland Garros), Wimbledon ve ABD Açık ile tenis sezonunun dört grand slam turnuvasından biri olan Avustralya Açık, bu yıl 114. kez kapılarını sporseverlere açacak.2024 ve 2025'te 1 milyondan fazla tenisseveri Melbourne Park'ta ağırlayan Avustralya Açık'ın ana tablo maçları, yarın TSİ 03.00'te başlayacak ve 1 Şubat'taki tek erkekler finaliyle sona erecek.2026 Avustralya Açık'ta toplam 111,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 3,2 milyar lira) ödül dağıtılacak.Böylece toplam para ödülünde geçen seneye göre yaklaşık yüzde 16'lık artış yaşanacak.Tek kadınlar ve erkekler finalini kazanan tenisçiler ise 4,15'er milyon Avustralya doları (yaklaşık 120 milyon lira) para ödülü alacak.Son 8 grand slam turnuvasının şampiyonluklarını yarı yarıya paylaşan dünya klasmanının ilk 2 ismi İspanyol Carlos Alcaraz ve İtalyan Jannik Sinner, Melbourne'e de favori olarak geliyor.2025 Roland Garros başta olmak üzere tenisseverlere unutulmaz finaller izleten ikiliden Alcaraz, kariyerinin ilk Avustralya Açık şampiyonluğunu kazanarak "kariyer grand slam" yapan en genç erkek oyuncu olarak tarihe geçmeyi planlıyor.Uzun süredir birlikte çalıştığı antrenörü Juan Carlos Ferrero ile yollarını ayıran 22 yaşındaki Alcaraz, Melbourne'de şu ana kadar çeyrek finalden ileriye geçemedi.Kariyerindeki 4 grand slam zaferinden 3'ünü sert kortta kazanan 24 yaşındaki Sinner ise turnuvada üst üste üçüncü şampiyonluğunu hedefliyor.Tek erkeklerde 10'u Avustralya Açık'ta olmak üzere (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021, 2023) 24 şampiyonluğu bulunan Novak Djokovic, "tarihin en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçisi" ünvanını tek başına ele geçirmeye çalışacak.38 yaşındaki Sırp tenisçi, son iki sezonda Alcaraz ve Sinner'a ayak uydurmakta zorlansa da geçen sezon grand slam turnuvalarının hepsinde yarı final görerek şampiyonluğun çok uzak olmadığını gösterdi.Djokovic, turnuvayı kazanması halinde Ken Rosewall'a ait teklerde Avustralya Açık şampiyonu olan en yaşlı tenisçi ünvanını da ele geçirecek.Geçen yıl Wimbledon'da şampiyon olan Polonyalı Iga Swiatek, Carlos Alcaraz gibi "kariyer grand slam" yapmak için korta çıkacak.Kariyerinde 6 grand slam zaferi bulunan 24 yaşındaki Swiatek, Melbourne'de 2022 ve 2025'te yarı final oynadı.Geçen yıl finalde ABD'li Madison Keys'e yenilen dünya 1 numarası Aryna Sabalenka da iki kez üst üste şampiyonluk yaşadığı Melbourne'e ünvanını geri almak için gelecek.27 yaşındaki Belaruslu tenisçi, geçen hafta Brisbane'de şampiyonluğa ulaşarak Avustralya Açık'a hazır olduğunu gösterdi.Son 12 büyük turnuvanın dokuzunu kazanan üçlü grubun parçası ABD'li Coco Gauff, 2024'teki yarı final başarısını ileriye taşımak için mücadele edecek.Geçen sezon Wimbledon'da üçüncü tura çıkarak büyük bir başarıya imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, Melbourne'de bu yıl da ana tabloda yer alacak.Dünya sıralamasında 112'nci basamakta bulunan Zeynep, ilk turda 11 numaralı seribaşı Rus sporcu Ekaterina Alexandrova ile karşılaşacak.Turnuva, Avustralya Lawn Tenis Birliği (LTAA) tarafından ilk defa 1905 yılında Melbourne'de bulunan Warehouseman's Kriket Sahası'ndaki çim kortlarda Avustralasya Şampiyonası adıyla düzenlendi. Yalnızca erkek tenisçilerin katılabildiği ilk şampiyonayı, Avustralyalı Rodney Heath kazandı.Tek erkekler şampiyonuna takdim edilen kupaya 1934'ten bu yana ismini veren, ayrıca Wimbledon'ı Büyük Britanya dışından kazanan ilk tenisçi ünvanının da sahibi Norman Brookes, turnuvadaki tek zaferine 1911 yılında ulaştı.1922 yılından itibaren kadın tenisçilerin de yarışabildiği organizasyonun adı, 1927'de Avustralya Şampiyonası, 1969'da ise bugünkü ismi olan Avustralya Açık olarak değiştirildi.Avustralyalı Margaret Molesworth, ilk kadın şampiyon olarak turnuvanın tarihine geçti. Tek kadınlar şampiyonunun kazandığı kupaya 1934'ten beri ismini veren bir başka Avustralyalı sporcu Daphne Akhurst Cozens ise 1925, 1926, 1928, 1929 ve 1930'da toplam 5 kez zirvede yer aldı.Beşi Avustralya'da (Melbourne, Sidney, Adelaide, Brisbane, Perth) ve 2'si Yeni Zelanda'da (Christchurch, Hastings) olmak üzere 7 farklı şehrin ev sahipliğini üstlendiği turnuva, en son 1987'de çim kortta oynandı.Ardından 1988'de maçların bugün de yapıldığı Melbourne Park tesislerindeki "ribaunt ace" denilen sert zeminde oynanmaya başlanan Avustralya Açık, 2008-2019 yıllarında "plexicushion", 2020'den bu yana ise "greenset" ismi verilen başka bir çeşit sert zeminde gerçekleştiriliyor.Turnuvanın yapıldığı Melbourne Park tesislerinin en büyük kortu 14 bin 820 kişilik kapasiteye sahip Rod Laver Arena, ismini, 4 grand slamde de mutlu sona ulaşan ve Avustralya Açık'ı 3 kez (1960, 1962, 1969) kazanan tenis efsanesi Rodney George Laver'dan alıyor.Daha ince bir üst tabakadan oluşan "greenset" ismindeki zeminde toplar, diğer sert zeminlere göre yerden daha az yükseliyor. Topların daha istikrarlı ve tahmin edilebilir biçimde sektiği zemin, toprak korttan hızlı, çim korttan ise yavaş olmasıyla biliniyor.1. Novak Djokovic (Sırbistan) - 10 kez2. *Roy Emerson (Avustralya) - 6Roger Federer (İsviçre) - 64. *Jack Crawford (Avustralya) - 4Andre Agassi (ABD) - 4*Ken Rosewall (Avustralya) - 4 (*2 + 2)1. *Margaret Court (Avustralya) - 11 (*7 + 4)2. Serena Williams (ABD) - 73. *Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 61. *Roy Emerson (Avustralya) - 5 (1963-1967)2. *Jack Crawford (Avustralya) - 3 (1931-1933)Novak Djokovic (Sırbistan) - 3 (2011-2013 ve 2019-2021)1. *Margaret Court (Avustralya) - 7 (1960-1966)2. *Daphne Akhurst Cozens (Avustralya) - 3 (1928-1930)*Nancye Wynne Bolton (Avustralya) - 3 (1946-1948)Margaret Court (Avustralya) - 3 (1969-1971)Evonne Goolagong Cawley (Avustralya) - 3 (1974-1976)Steffi Graf (Almanya) - 3 (1988-1990)Monica Seles (ABD) - 3 (1991-1993)Martina Hingis (İsviçre) - 3 (1997-1999)2025 - Jannik Sinner (İtalya)2024 - Jannik Sinner (İtalya)2023 - Novak Djokovic (Sırbistan)2022 - Rafael Nadal (İspanya)2021 - Novak Djokovic (Sırbistan)2020 - Novak Djokovic (Sırbistan)2019 - Novak Djokovic (Sırbistan)2018 - Roger Federer (İsviçre)2017 - Roger Federer (İsviçre)2016 - Novak Djokovic (Sırbistan)2025 - Madison Keys (ABD)2024 - Aryna Sabalenka (Belarus)2023 - Aryna Sabalenka (Belarus)2022 - Ashleigh Barty (Avustralya)2021 - Naomi Osaka (Japonya)2020 - Sofia Kenin (ABD)2019 - Naomi Osaka (Japonya)2018 - Caroline Wozniacki (Danimarka)2017 - Serena Williams (ABD)2016 - Angelique Kerber (Almanya)Erkekler: *Ken Rosewall (Avustralya) (1953) - 18 yaşındaKadınlar: Martina Hingis (İsviçre) (1997) - 16 yaşındaErkekler: Ken Rosewall (Avustralya) (1972) - 37 yaşındaKadınlar: *Thelma Coyne Long (Avustralya) (1954) - 35 yaşında* Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.