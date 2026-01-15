Sergio Ramos, Sevilla'yı satın alıyor!

Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos, İspanyol ekibini satın almaya hazırlanıyor.Daha önce Sevilla'yı satın almaya karar veren Ramos, bu konuda harekete geçiyor.İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Ramos'un kulübü satın almasıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde kritik bir toplantı gerçekleşecek.Sevilla'yı satın almak konusunda istekli olan ve zaman kaybetmek istemeyen Ramos'un, önümüzdeki günlerde avukatıyla birlikte kulübün ana hissedarları ile masaya oturacağı belirtildi.Sevilla altyapısından yetişen Ramos, İspanyol ekibinde iki dönemde oynadı ve sahaya çıktığı 87 maçta 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.