15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
2-1
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
1-285'
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Sergio Ramos, Sevilla'yı satın alıyor!

Eski takımı Sevilla'yı satın almaya karar veren Sergio Ramos, birkaç gün içerisinde kulüple önemli bir toplantı gerçekleştirecek.

calendar 15 Ocak 2026 18:53
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Sergio Ramos, Sevilla'yı satın alıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Sevilla altyapısından yetişen Sergio Ramos, İspanyol ekibini satın almaya hazırlanıyor.

Daha önce Sevilla'yı satın almaya karar veren Ramos, bu konuda harekete geçiyor.

TOPLANTI YAPILACAK

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre, Ramos'un kulübü satın almasıyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde kritik bir toplantı gerçekleşecek.

ANA HİSSEDARLAR İLE GÖRÜŞECEK


Sevilla'yı satın almak konusunda istekli olan ve zaman kaybetmek istemeyen Ramos'un, önümüzdeki günlerde avukatıyla birlikte kulübün ana hissedarları ile masaya oturacağı belirtildi.

Sevilla altyapısından yetişen Ramos, İspanyol ekibinde iki dönemde oynadı ve sahaya çıktığı 87 maçta 10 gol, 1 asistlik performans ortaya koydu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.