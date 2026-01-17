18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-268'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-166'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fenerbahçe'de N'Golo Kante krizi!

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği N'Golo Kante'de Al Ittihad cephesi işi yokuşa sürdü. Al Ittihad'ın Fenerbahçe'den talep ettiği bonservis bedeli belli oldu.

calendar 17 Ocak 2026 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 10:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, yıldız orta saha oyuncusu N'Golo Kante için yürüttüğü transfer görüşmelerinde ısrarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde yönetim, deneyimli futbolcu ile her konuda anlaşma sağlarken sürecin tamamlanması için Al Ittihad'in onayı bekleniyor.

Fransız oyuncuyu sembolik bir bonservis bedeliyle renklerine bağlamayı hedefleyen sarı-lacivertliler, ikinci kez Suudi Arabistan'a çıkarma yaptı ancak beklenmedik bir tavırla karşılaştı.


"BIRAKMAK İSTEMİYORUM"

Al Ittihad Teknik Direktörü Sergio Conceiçao'nun "Kante'yi bırakmak istemiyorum. Ancak daha iyisini alacaksanız gidebilir" diyerek işi yokuşa sürmesi sonrası Al Ittihad, oyuncuyu bonservissiz bırakmayacaklarını bildirdi.

15 MİLYON EURO İSTEDİLER

Al Ittihad, N'Golo Kante transferi için 15 milyon euroluk bonservis bedeli talep etti.

Fransız orta sahanın transferinde para ödemek istemeyen Fenerbahçe cephesi ise karşı tarafla sıkı pazarlıklarına devam ediyor.

TARAFTARLAR GÜZEL HABERİ BEKLİYOR

Suudi Arabistan temsilcisinin 28 milyon euro net maaş ve 4 milyon euro bonus içeren sözleşme uzatma teklifini reddeden N'Golo Kante, Avrupa'ya dönmek istediği için Fenerbahçe ile anlaştı.

8 milyon euroluk maaşla 2.5 yıllık imza atmaya hazır olan 34 yaşındaki oyuncu, kulüpler arasındaki görüşmelerin tamamlanmasını bekliyor.

Taraftarların büyük bir heyecana kapıldığı transferi bitirmek isteyen sarı-lacivertli kurmaylar, oyuncuyu en kısa sürede İstanbul'a getirmeyi planlıyor.

PERFORMANSI

Al Ittihad ile 101 maçta 9 gol ve 10 asist kaydeden N'Golo Kante, 65 karşılaşmada formasını giydiği Fransa Milli Takımı'nda ise 2 kez ağları havalandırdı. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
