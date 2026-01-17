Pedro Martinez: 'Çok zor bir maç oldu'

Valencia Basket Başantrenörü, Pedro Martinez, Fenerbahçe Beko maçının ardından açıklamalarda bulundu. "ÇOK ZOR BİR MAÇTI"



Karşılaşmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Martinez, "Çok zor ve fiziksel bir maçtı. Savunmada sorunlar yaşadık. Bire birlerde rakibi durdurmakta zorlandık. 40 dakikada boyunca savaştık ve pes etmedik. Bu açıdan mutlu olmalıyız. Fenerbahçe Beko'yu galibiyetten dolayı tebrik ederim." değerlendirmesinde bulundu.



