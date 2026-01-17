Galatasaray'da Icardi tarihe göz kırpıyor!

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi farklı bir heyecan yaşıyor.
2022-23 sezonundan beri sarı-kırmızılılarda forma giyen Icardi, bugünkü Gaziantep FK maçında özel bir hedefle sahaya çıkacak.
Kulüp tarihine şimdiye kadar 71 gol kaydeden Arjantinli forvet, eğer bu akşam Gaziantep filelerini iki kez havalandırırsa kulüp tarihine geçecek.
Aslan'ın unutulmaz efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geçmeyi hedefleyen Icardi, kulüp tarihinde en golcü yabancı oyuncu olmak istiyor.
Icardi, bir gol atarsa da Hagi'nin rekoruna ortak olacak. 32 yaşındaki yıldız hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçında penaltı atışından faydalanamamıştı.