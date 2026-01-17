18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-270'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray'da Icardi tarihe göz kırpıyor!

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Gaziantep FK karşısında atacağı gollerle kulüp tarihine geçmeye hazırlanıyor.

Haber: Sabah, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi farklı bir heyecan yaşıyor.
 
2022-23 sezonundan beri sarı-kırmızılılarda forma giyen Icardi, bugünkü Gaziantep FK maçında özel bir hedefle sahaya çıkacak.
 
Kulüp tarihine şimdiye kadar 71 gol kaydeden Arjantinli forvet, eğer bu akşam Gaziantep filelerini iki kez havalandırırsa kulüp tarihine geçecek.
 
Aslan'ın unutulmaz efsanelerinden Gheorghe Hagi'nin 72 gollük rekorunu geçmeyi hedefleyen Icardi, kulüp tarihinde en golcü yabancı oyuncu olmak istiyor.
 
Icardi, bir gol atarsa da Hagi'nin rekoruna ortak olacak. 32 yaşındaki yıldız hafta arasında Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fethiyespor maçında penaltı atışından faydalanamamıştı.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
