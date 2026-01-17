Trabzonspor'a Norveçli sol bek: Mathias Lovik

Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da yeni bir gelişme yaşandı.
Bordo-Mavililer'in sol bek transferinde mutlu sona ulaştığı öne sürüldü.
Fabrizio Romano'nun haberine göre Trabzonspor, 22 yaşındakiMathias Lovik'i transfer etmek için Parma ile anlaşmaya vardı.
Haberde, kulüpler arasında anlaşmanın sağlandığı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Norveçli sol bek, bu sezon Parma formasıyla toplam 12 resmi maçta forma giydi ve 1 asist yaptı.
