Dursun Özbek: 'Galatasaray birlik ve mücadele kulübüdür'

Galatasaray 'da kulübün Yeni Üye Berat Töreni düzenlendi.

Törende Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu.

İŞTE DURSUN ÖZBEK'İN SÖZLERİ:

"Galatasaray, dünyadaki spor kulüpleri arasında ön sıralarda bulunan bir spor kulübüdür. Amacı da bellidir. Beraber olmak ve birlikte mücadele etmek, Galatasaray'ın en önemli meziyetlerinden birisidir. Galatasaray, kurulduğu günden bugüne kadar bunu sergilemiş, bunu dünyaya ispat etmiş bir kurumdur. Sadece sporla değil sosyal manada da çok büyük değerlere sahip bir kulüptür. Cumhuriyet ilkelerini benimsemiş, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bu Cumhuriyet'e hizmet etmiş bir kurumdur. Onun ilkelerini benimsemiş ve onun değerlerini her zaman ön planda tutmuştur."