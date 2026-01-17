PSG, sahasında Lille'i üç golle yıktı!

Fransa Ligue 1'in 18. hafta maçında PSG ile Lille karşı karşıya geldi.Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0'lık skorla kazandı.PSG'ye galibiyeti getiren golleri, 13 ve 64. dakikadaile 90+3. dakikadakaydetti.Lille forması giyen, 90 dakika sahada kaldı.Lus Enrique'nin ekibi PSG, ligde yenilmezlik serisini 4 maça çıkardı. Öte yandan Bruno Genesio'nun ekibi Lille ise ligde üst üste 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.Bu sonucun ardından PSG, puanını 42 yaptı. Lille, 32 puanda kaldı.Fransa Ligue 1'in bir sonraki haftasında PSG, AJ Auxerre deplasmanına gidecek. Lille, Strasbourg'u ağırlayacak.