18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-377'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-275'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-047'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Kayserispor'dan Pierre-Gabriel açıklaması!

Kayserispor, prensip anlaşmasına vardığı ve takımla antrenmana çıkan Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel'in izinsiz şekilde kentten ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Kayserispor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı ve takımla antrenmana çıkan Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel'in izinsiz şekilde kentten ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı. 

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilerinin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Pierre-Gabriel'in transferiyle ilgili sürecin tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütüldüğü belirtilerek, "Kayserispor Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.



Söz konusu anlaşma sonrasında oyuncunun kulübünün bilgisi ve izni dahilinde Kayseri'ye geldiği ve üzerinde mutabık kalınan tüm şartların belirtildiği sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncunun takımla antrenmana çıktığı vurgulanarak, şöyle denildi:

"Antrenman sonrasında burada olmaktan mutlu olduğunu ve memnuniyetini bizzat kendisi ifade etmiştir. Ancak ertesi sabah saat 09.59'da oyuncunun menajeri tarafından gönderilen bir mesajın ardından oyuncu, menajerinin baskısı ve yanlış yönlendirmesi sonucu kulübümüzden herhangi bir izin alınmaksızın Kayseri'den ayrılmıştır. Bu yaşananlar, Kayserispor Kulübüne ve Türk futboluna karşı yapılmış son derece büyük bir saygısızlıktır. Kayserispor Kulübü olarak bu tutumu asla kabul etmiyoruz. Sözleşme imzalayan ve antrenmanlara katılan bir oyuncunun, sözleşme hükümlerini yerine getirmemesi nedeniyle kulübümüze yapılan bu saygısızlık karşısında Kayserispor Kulübü yarından itibaren oyuncu ve menajeri hakkında tüm yasal haklarını sonuna kadar kullanacaktır."

NE OLMUŞTU?

İlk olarak ayrılığı Dinamo Xtra X hesabı duyurdu. Paylaşımda, "Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayserispor daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon başında da Aylton Boa Morte, benzer bir şekilde habersiz kulüpten ayrılmıştı.

