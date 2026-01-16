Kayserispor'dan Pierre-Gabriel açıklaması!

Kayserispor Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı ve takımla antrenmana çıkan Fransız futbolcu Ronael Pierre-Gabriel'in izinsiz şekilde kentten ayrılmasıyla ilgili açıklama yaptı.



Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, konuyla ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan bilgilerinin büyük bir kısmının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Pierre-Gabriel'in transferiyle ilgili sürecin tamamen resmi ve kulüpler arası kurallara uygun şekilde yürütüldüğü belirtilerek, "Kayserispor Kulübü, öncelikle Dinamo Zagreb Kulübü ile resmi temas kurmuş, ilgili kulüpten gerekli izinleri aldıktan sonra oyuncu ile iletişime geçmiştir. Bu sürecin ardından Kayserispor ile Dinamo Zagreb arasında karşılıklı transfer anlaşması imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu anlaşma sonrasında oyuncunun kulübünün bilgisi ve izni dahilinde Kayseri'ye geldiği ve üzerinde mutabık kalınan tüm şartların belirtildiği sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.Sözleşmenin imzalanmasının ardından oyuncunun takımla antrenmana çıktığı vurgulanarak, şöyle denildi:İlk olarak ayrılığı Dinamo Xtra X hesabı duyurdu. Paylaşımda, "Kayserispor'a RPG transferi iptal edildi. Kayserispor daha önce kararlaştırılan sözleşme şartlarını değiştirmeye çalıştı ve Pierre-Gabriel kulübün yeni oyuncu kaydetme yasağı olduğunu öğrendi" ifadeleri kullanıldı.Geçtiğimiz sezon başında da Aylton Boa Morte, benzer bir şekilde habersiz kulüpten ayrılmıştı.