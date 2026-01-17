Rodrigo Becao, Kasımpaşa'ya transfer oldu

Fenerbahçe'den ayrılan Rodrigo Becao'nun yeni adresi belli oldu.
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Brezilyalı savunmacıyı kadrosuna kattı.
BECAO'NUN RAKAMLARI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 1 maçta süre alan Becao 6 dakika sahada kaldı. Brezilyalı savunmacı 8 Aralık 2025'te kadro dışı bırakılmıştı.
FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA
"Profesyonel A Takım oyuncularımızdan Rodrigo Becao, sezon sonuna kadar Kasımpaşa FK'ya kiralanmıştır.
Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz.
Kamuoyunun bilgisine sunarız."