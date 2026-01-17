Victor Osimhen, Atletico Madrid maçında oynayacak mı?

Galatasaray , Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden yıldız golcüsü Victor Osimhen'e kavuşmak için geri sayıma geçti.

Sarı-kırmızılıların Nijeryalı forvetinin takıma dönüş tarihi netlik kazandı.

Galatasaray'ın daha erken dönüş için yaptığı girişimlere rağmen Osimhen, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya'nın Mısır ile oynayacağı üçüncülük maçında forma giyecek. Bu akşam (17 Ocak) oynanacak bu karşılaşmanın ardından yıldız futbolcunun Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Osimhen'in dönüşünün hemen ardından salı günü yapılacak taktik idmanda yer alacağı öğrenildi. Teknik heyetin, fiziksel durumu elverdiği takdirde Nijeryalı golcüye önemli maçta görev vermeyi planladığı ifade edildi.