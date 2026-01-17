Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti...
Sarı-Lacivertliler, Rodrigo Becao'nun Kasımpaşa'ya kiralandığını TFF'ye bildirdi.
Fenerbahçe, 29 yaşındaki tecrübeli savunmacıyı sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladı.
BECAO'NUN RAKAMLARI
Fenerbahçe formasıyla bu sezon sadece 1 maçta süre alan Becao 6 dakika sahada kaldı. Brezilyalı savunmacı 8 Aralık 2025'te kadro dışı bırakılmıştı.
2023/24 sezonunda Udinese'den Fenerbahçe'nin yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, toplamda ise 38 maça çıktı ve 2 gol-1 asistlik katkı verdi.
İRFAN CAN VE CENK'İ DE ALMIŞLARDI
Kasımpaşa, devre arasında kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çekiyor.
Lacivert-beyazlılar, İrfan Can Kahveci, Cenk Tosun, Kerem Demirbay ve Kamil Ahmet Çörekçi'yi de kadrosuna katmıştı.
