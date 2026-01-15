15 Ocak
Beşiktaş-Keçiörengücü
20:30
15 Ocak
Erzurumspor-Rizespor
2-0
15 Ocak
Eyüpspor-Iğdır FK
2-1
15 Ocak
Bodrum FK-Konyaspor
1-285'
15 Ocak
Augsburg-Union Berlin
22:30
15 Ocak
Burgos CF-Valencia
23:00
15 Ocak
Racing Santander-Barcelona
23:00
15 Ocak
Verona-Bologna
20:30
15 Ocak
Como-AC Milan
22:45
15 Ocak
Anderlecht-Gent
22:30

Leon Goretzka'dan geleceği için açıklama!

Bayern Münih forması giyen Alman orta saha oyuncusu Leon Goretzka, yeni sözleşme konusunda rahat olduğunu söyledi.

15 Ocak 2026 18:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago




Bayern Münih forması giyen ve Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leon Goretzka, geleceğiyle ilgili konuştu.

Bayern Münih'teki sözleşme durumu ve yeni sözleşme ihtimaliyle ilgili konuşan Alman orta saha oyuncusu, "Şu andaki durum, sözleşmem sezon sonunda bitiyor ama bu konuda rahatım. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Yaş olarak kariyerimin zirvesindeyim ve kendimi en iyi formumda hissediyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tamamen rahatım." dedi.

30 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.

Bayern Münih forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Goretzka, 1 kez ağları havalandırdı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 17 13 3 1 39 12 42
2 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
3 Trabzonspor 17 10 5 2 33 20 35
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 17 6 7 4 22 20 25
7 Başakşehir 17 6 5 6 27 18 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Gaziantep FK 17 6 5 6 24 30 23
10 Alanyaspor 17 4 9 4 16 14 21
11 Gençlerbirliği 17 5 3 9 21 24 18
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 17 3 6 8 14 24 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 17 2 3 12 14 32 9
