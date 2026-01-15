Leon Goretzka'dan geleceği için açıklama!

Bayern Münih forması giyen ve Alman ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Leon Goretzka, geleceğiyle ilgili konuştu.



Bayern Münih'teki sözleşme durumu ve yeni sözleşme ihtimaliyle ilgili konuşan Alman orta saha oyuncusu, "Şu andaki durum, sözleşmem sezon sonunda bitiyor ama bu konuda rahatım. Bundan sonra ne olacağını göreceğiz. Yaş olarak kariyerimin zirvesindeyim ve kendimi en iyi formumda hissediyorum. Dolayısıyla bu konuyla ilgili tamamen rahatım." dedi.



30 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer döneminde daha önce Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelmişti.



Bayern Münih forması altında bu sezon 25 maçta süre bulan Goretzka, 1 kez ağları havalandırdı.



