18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-265'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-163'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beytullah Buğra İpek'ten Jhon Duran açıklaması

Beyoğlu Yeni Çarşı kalecisi Beytullah Buğra İpek, Fenerbahçe maçında Jhon Duran'la yaşadığı gerginlikle ilgili açıklama yaptı.

calendar 17 Ocak 2026 10:02
Haber: Sabah
Beytullah Buğra İpek'ten Jhon Duran açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı forması giyen ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe karşısında yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran 20 yaşındaki kaleci Beytullah Buğra İpek, Sabah Spor'a özel açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe maçının, kariyerindeki en büyük karşılaşma olduğunu dile getiren genç eldiven, baskıyı nasıl yönettiğini anlattı. Beytullah, "Maçtan önce sahaya çıktığında tribünleri görmek, ister istemez heyecanlandırıyor. Ama bu heyecanı kontrol etmek gerekiyor. Ben bunu yapabildiğimi düşünüyorum. Biraz kendi elimde gibi görüyorum ve kontrolü sağlayabiliyorum. Çalıştığım spor psikoloğunun bu konuda bana büyük katkısı oldu. Öfke ve stres kontrolünde çok faydasını gördüm. Futbolcuların, özellikle kalecilerin mutlaka danışacağı, mental yardım alacağı bir psikologları olmalı" ifadelerini kullandı.

"HATAY'DAKİ DEPREMDE ZOR GÜNLER GEÇİRDİM"


Futbola 10–11 yaşlarında başladığını belirten Beytullah, şöyle devam etti: "Kocaeli'de, Çayırtepe adlı amatör kulüpte futbola başladım. İlk başta santrfordum. Bir gün kalecimiz gelmeyince hocam boyum uzun diye kaleye geçmemi istedi. O gün benim için her şey değişti. Kaleye geçtikten sonra başlayan bir serüven oldu. Ailem futboldan çok anlayan insanlar değildi ama beni her zaman desteklediler. Hiçbir zaman 'olmaz' demediler. Okula giderken ayaklarım geri geri giderdi ama antrenmana koşarak giderdim. 15 yaşında Kocaelispor altyapısına geçtim. O sezon kulüp küme düştü, ben de Hatayspor altyapısına transfer oldum. Hatay'da deprem oldu, çok zor bir dönem yaşadık. Depremden sonra Eyüpspor'a geçtim. Geçen sezonun devre arasında ise Beyoğlu Yeni Çarşı'ya transfer oldum. Takımda tam bir aile ortamı var."

"JHON DURAN'LA BAKIŞARAK ANLAŞTIK!"

Kupa maçında Jhon Duran ile yaşanan gergin pozisyona da değinen Beytullah, soğukkanlılığını koruduğunu belirterek şunları söyledi: "Yaşanan pozisyonda burun buruna geldik. Başka biri olsa belki itme ya da sert bir temas olabilirdi. Büyük ihtimalle bana İngilizce bir şeyler söyledi ama ben karşılık vermedim. Hakeme doğru konuştu. Ben ayağa kalkınca bana doğru yürüdü. Pozisyonda topu tutmuştum, o da elime vurdu. Faul verilince ona sinirlendi, 'Ben dokunmadım' der gibi tepki gösterdi. Sonra o bana baktı, ben de ona baktım. Bakışarak anlaştık. Talisca'nın golünde ise topu göremedim. Son anda gördüm. Önümde 2 takım arkadaşım vardı. İki yıl önce bana böyle bir maça çıkacaksın deseler inanmazdım. Şimdi hedefim Beyoğlu Yeni Çarşı'da kalıcı olmak ve performansımı her geçen gün yukarıya çekmek. Uzun vadeli hayaller şu anda kurmuyorum."

"KENDİME EDERSON'U ÖRNEK ALIYORUM"

Kaleci olmanın zorluklarına dikkat çeken Beytullah, "Türkiye'de kaleci olmak kolay değil. 10 tane kurtarırsın, bir gol yersin ve o konuşulur. Önemli olan, top gelsin gelmesin her an oyunun içinde kalabilmek" mesajını verdi. Kendisine örnek aldığı kalecinin Ederson olduğunu belirten genç file bekçisi, "Sol ayağım, oyun kurma becerim, soğukkanlılığım bana Ederson'u hatırlatıyor. Uğurcan Çakır ve Ersin Destanoğlu'nu da çok beğeniyorum. Efe hocamız modern futbol anlayışına vurgu yapıyor. Geriden pasla oyun kurmayı seven bir takımız. 21 yaş ortalamamız var. Çıkamasak bile deniyoruz. Bu modern futbolun gereği. Buraya gelmeden önce böyle bir oyun stilim yoktu ama burada çok geliştim" dedi.

NE OLMUŞTU?

Fenerbahçe maçında 9 kurtarışa imza atan Beytullah, bir pozisyonda Jhon Duran'la gerginlik yaşamış, Kolombiyalı yıldızla kafa kafaya gelmişti. Sarı-lacivertli taraftarlar ise 20 yaşındaki file bekçisine "Sen kim oluyorsun da Duran'a kafa tutuyorsun" diyerek tepki göstermişti.

"MERT AĞABEY'E TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Fenerbahçe kalecisi Mert Günok ile arasında geçen diyaloğa da değinen Beytullah, "Maç öncesi birbirimize başarılar diledik. Maç sonunda tebrik ettim, o da beni tebrik etti ve performansımı beğendiğini söyledi. Formasını gönderdi. Bu çok değerliydi. Kendisine teşekkür ederim" diye konuştu. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
