18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-270'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-167'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fenerbahçe Opet'ten 86 sayı farkla galibiyet

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 129-43 yendi.

Fenerbahçe Opet'ten 86 sayı farkla galibiyet
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Opet, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u konuk etti.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip  129-43 kazandı.

Ligde çıktığı 14. maçından da galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, namağlup liderliğini sürdürdü. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise 15. maçında 14. yenilgisini yaşadı.

Ligin 17. haftasında Fenerbahçe Opet, BOTAŞ'a konuk olacak. Dardanel Çanakkale Belediyespor ise Kocaeli Spor Kulübü'nü konuk edecek.
Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Mesut Öztürk, İsmail Binbir, Ali Küçükerdem

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 14, Olcay Çakır Turgut 10, Meesseman 18, McCovan 12, McBride 14, Tuana Vural 10, Selen Baş 5, Ayşe Yılmaz 11, Milic 25, Meltem Avcı Yılmaz 10, Williams


Dardanel Çanakkale Belediyespor: Dilara Tongar 2, Simge Tokmak 16, Başak Altunbey 15, Nisa Yalçın 2, Sıla Kaya 8, Reyyan Yiğit, Dilasu Engin

1. Periyot: 34-10

Devre: 62-17

3. Periyot: 93-32

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
