Sultanlar Ligi'nde dev derbi: VakıfBank - Eczacıbaşı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 16. haftasındaki derbi maçta VakıfBank, 18 Ocak Pazar günü Eczacıbaşı Dynavit'i konuk edecek.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.
Geride kalan haftalarda oynadığı 15 karşılaşmanın tamamını kazanan sarı-siyahlı takım, liderlik koltuğunda yer alıyor.
Eczacıbaşı Dynavit ise 12 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşayarak haftaya 3. basamakta girdi.
Ligdeki son maçında VakıfBank, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yenerken Eczacıbaşı Dynavit ise evinde İlbank'ı 3-0 mağlup etti.
