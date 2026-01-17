18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-380'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-278'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-050'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Sarunas Jasikevicius: "Burada olmaktan çok mutluyum"

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Sarunas Jasikevicius, Valencia Basket maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 17 Ocak 2026 00:10
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sarunas Jasikevicius: 'Burada olmaktan çok mutluyum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Basketbol EuroLeague'in 22. haftasında ağırladığı İspanya ekibi Valencia Basket'i 82-79 mağlup eden Fenerbahçe Beko'da başantrenör Sarunas Jasikevicius, ilk yarıda sezonun en iyi performanslarından birini sergilediklerini söyledi. 

Litvanyalı çalıştırıcı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DERSLER ALMAMIZ GEREKEN BİR MAÇ OLDU"



Galibiyet dolayısıyla oyuncularını ve taraftarı tebrik eden Jasikevicius, "İlk yarıda sezonun en iyi performanslarından birini sergiledik. Çok disiplinli oynadık. Maçın temposunu kontrol ettik. İlk yarıda çok iyiydik. İlk yarıda neleri yapmamız, ikinci yarıda da neleri yapmamamız gerektiği konusunda dersler almamız gereken bir maç oldu." ifadelerini kullandı.

DE COLO'YA ÖVGÜ

Karşılaşmada 16 sayı kaydederek Fenerbahçe'nin en skorer oyuncusu olan yeni transfer Nando de Colo'nun performansıyla ilgili de konuşan Sarunas Jasikevicius, "De Colo'nun aynı katkıyı vermesini bekliyoruz. De Colo, özel bir oyuncu. Ona sahip olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

"BURADA OLMAKTAN ÇOK MUTLUYUM"

Sezon sonunda sona erecek sözleşmesinin 3 yıl uzatılmasıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Litvanyalı başantrenör, şunları kaydetti:

"İşimi yapmaya devam ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Daha sakin olmam gerektiğini biliyorum. Hiçbir zaman tatmin olmuyorum. Bu, problemlerimden biri. Oyunculuk dönemimde olduğu gibi çok rekabetçiyim. Bu hem güçlü yanım hem de zayıf taraflarımdan biri. Kazandıklarımız müzeye gidiyor biz ise Fenerbahçe için her zaman daha fazla kupalar kazanmayı hedefliyoruz."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.