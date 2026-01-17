18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-379'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-277'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-049'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Rio Ferdinand: "United isterse Osimhen yüzde 100 gider"

Manchester United efsanesi Rio Ferdinand, Victor Osimhen'e övgüler yağdırarak büyük kulüplerin transferde harekete geçmemesine şaşırdığını söyledi.

calendar 17 Ocak 2026 11:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Rio Ferdinand: 'United isterse Osimhen yüzde 100 gider'
Manchester United'ın unutulmaz isimlerinden Rio Ferdinand, kendi podcast programında Victor Osimhen hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
 
Nijeryalı yıldız forveti övgü dolu sözlerle anlatan Ferdinand, Avrupa'nın dev kulüplerinin Osimhen için neden daha kararlı adımlar atmadığını sorguladı.
 
"TEKLİF GELMEMESİNE ŞAŞIRDIM"
 
Osimhen'in sahadaki karakterine vurgu yapan Ferdinand, "Victor Osimhen gol atmayı seviyor, kalbiyle oynuyor ve sahada her şeyini veriyor. Bu transfer döneminde büyük kulüplerin onun için devreye girmemesine gerçekten şaşırdım" ifadelerini kullandı.
 
"OSIMHEN YÜZDE 100 GİDER"
 
Manchester United ihtimaline de ayrı bir parantez açan İngiliz eski futbolcu, Osimhen'in Old Trafford'a transfer olma isteği konusunda oldukça net konuştu.
 
Ferdinand, "Osimhen United'a gelecektir. Eğer United, Osimhen'i almayı teklif ederse, yüzde 100 gider" sözleriyle dikkat çekti.
 
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
