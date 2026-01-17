18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-261'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-159'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-190'
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-288'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Anelka ve Sow'dan Kante'ye: "Fenerbahçe'ye git"

Nicolas Anelka ve Moussa Sow'un N'Golo Kante'ye Fenerbahçe hakkında son derece olumlu referanslar verdiği öğrenildi.

calendar 17 Ocak 2026 13:10
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Anelka ve Sow'dan Kante'ye: 'Fenerbahçe'ye git'
Devre arası transfer döneminde Anthony Musaba ve Matteo Guendouzi gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Fenerbahçe, dünya markası bir yıldızla daha görüşmelerde son aşamaya geldi. Dünya futbolunun en iyi orta sahaları arasında gösterilen N'Golo Kante için Fenerbahçe geri sayıma geçmiş durumda.

Bu transferde sadece Fenerbahçe yöneticileri değil, Sarı-Lacivertliler'in iki efsanesi de büyük uğraş veriyor.

Fenerbahçe tarihinin en iyi santrforları arasında gösteri- len Nicolas Anelka'nın N'Golo Kante ile bir telefon görüşmesi yaptığı ve bu görüşmede kulüple ilgili olumlu sözler sarf ettiği öğrenildi.


Kante'nin yakın arkadaşı Anelka'nın söylediği sözlerden dolayı çok etkilendiği gelen bilgiler arasında.

ANELKA: "HİÇ DÜŞÜNMEDEN GİT"

Anelka'nın bu görüşmede, "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Orada çok iyi zamanlarım geçti. Bir fırsatın varsa kesinlikle denemelisin. Hiç düşünmeden git" dediği öğrenildi.

SOW: "SENİN ONLARA, ONLARIN DA SANA İHTİYACI VAR"

N'Golo Kante'nin ayrıca Moussa Sow'dan da Fenerbahçe ve Türkiye hakkında bilgi aldığı bildirildi. Fenerbahçe efsanelerinden Sow'un da Kante'ye "Hiç düşünmeden Fenerbahçe'ye gitmelisin senin onlara, onların da sana ihtiyacı var" dediği belirtildi. 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
