18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-274'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-172'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'a gelmeye hazır

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'da forma giymek istemesi sebebiyle yaz transfer döneminde Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

calendar 17 Ocak 2026 13:37 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 13:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, orta saha için Inter'in milli oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmakta kararlı…
 
Yaz transfer döneminde de gündeme gelen Hakan transferi, bu kez sarı-kırmızılıların ısrarıyla yeniden listeye dahil edildi.
 
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'da oynamak istemesi, yaz aylarında Inter'den ayrılma ihtimalini güçlendirdiğini ortaya çıkardı.
 
G.SARAY VE INTER BİR TÜRLÜ ANLAŞAMIYOR
 
Sarı-kırmızılılar, Inter ile temasa geçerek 15 milyon euro bonservis bedelini gözden geçirdi. Ancak Inter, milli futbolcu için 20-25 milyon euro'nun altındaki teklifleri kabul etmeyeceğini bildirdi.
 
Inter, takımın önemli isimlerinden Hakan Çalhanoğlu'nu ara transfer döneminde kaybetmek istemediğini net bir şekilde ortaya koydu. Galatasaray ise en kötü ihtimalle yaz aylarında transferin gerçekleştirmek için şimdilik beklemeye geçti.
 
2027 yılının Haziran ayına kadar Inter ile sözleşmesi olan Hakan Çalhanoğlu için Galatasaray kapıyı sezon sonunda yeniden çalacak. 31 yaşındaki futbolcu da yaz transfer döneminde Galatasaray'a gitmek istediğini Inter'e bildirecek.
 
BU SEZON PERFORMANSI
 
Inter forması altında bu sezon 22 maçta süre bulan Hakan Çalhanoğlu, 8 kez ağları havalandırdı ve 4 asist yaptı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
