Haber Tarihi: 17 Ocak 2026 13:11

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ocak 2026

Bugün (17 Ocak) kimin maçı var, hangi maç var? Bugün maç var mı, hangi maçlar var? soruları futbolsevler tarafından yakından takip ediliyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship, Portekiz Premier Lig gibi önemli liglerin yanı sıra, basketbol ve voleybol maçlarının günün spor takviminde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 17 Ocak maç takvimi

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ocak 2026
17 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Ocak Cumartesi günün maçları listesi...
BUGÜN KİMİN MAÇI VAR, HANGİ MAÇLAR VAR?

17 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Ocak maç takvimi

17 OCAK GÜNÜN MAÇLARI

Süper Lig

17:00 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük (beIN SPORTS 1)

20:00 Galatasaray-Gaziantep FK (beIN SPORTS 1)

1. Lig


13:30 Hatayspor-Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Bandırmaspor-Pendikspor (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor-Van Spor FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

15:30 Manchester United-Manchester City (beIN SPORTS 3)

18:00 Tottenham-West Ham United (beIN SPORTS MAX 1)

18:00 Liverpool-Burnley (beIN SPORTS 3)

18:00 Chelsea-Brentford (beIN SPORTS 4)

18:00 Leeds United-Fulham (beIN Connect)

18:00 Sunderland-Crystal Palace (beIN SPORTS MAX 2)

20:30 Nottingham Forest-Arsenal (beIN SPORTS 3)

İspanya - LaLiga

16:00 Real Madrid-Levante (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Mallorca-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Osasuna-Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Real Betis-Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

17:00 Udinese-Inter (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

20:00 Napoli-Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

22:45 Cagliari-Juventus (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Fransa - Ligue 1

19:00 Lens-Auxerre (beIN Connect)

21:00 Toulouse-Nice (beIN Sports 4)

23:05 Angers-Marsilya (beIN Sports 4)

Almanya - Bundesliga

17:30 Borussia Dortmund-St. Pauli (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

17:30 Hoffenheim-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, Tivibu Spor 3)

17:30 Hamburg-Mönchengladbach (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)

17:30 Köln-Mainz 05 (S Sport Plus)

17:30 Wolfsburg-Heidenheim (S Sport Plus)

20:30 RB Leipzig-Bayern Münih (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas

19:00 Mısır-Nijerya (Exxen)

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:35 Al Fayha-Damac FC

18:10 Al Kholood-Al Ahli Jeddah

20:30 Al Nassr-Al Shabab Riyadh (S Sport Plus)

