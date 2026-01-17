Bugün kimin maçı var, hangi maçlar var? 17 Ocak 2026

Süper Lig

17:00 Başakşehir FK-Fatih Karagümrük (beIN SPORTS 1)

20:00 Galatasaray-Gaziantep FK (beIN SPORTS 1)

1. Lig

13:30 Hatayspor-Manisa FK (TRT Tabii Spor 6)

13:30 Bandırmaspor-Pendikspor (TRT Spor)

19:00 Esenler Erokspor-Van Spor FK (TRT Spor)

İngiltere - Premier Lig

15:30 Manchester United-Manchester City (beIN SPORTS 3)

18:00 Tottenham-West Ham United (beIN SPORTS MAX 1)

18:00 Liverpool-Burnley (beIN SPORTS 3)

18:00 Chelsea-Brentford (beIN SPORTS 4)

18:00 Leeds United-Fulham (beIN Connect)

18:00 Sunderland-Crystal Palace (beIN SPORTS MAX 2)

20:30 Nottingham Forest-Arsenal (beIN SPORTS 3)

İspanya - LaLiga

16:00 Real Madrid-Levante (S Sport, S Sport Plus)

18:15 Mallorca-Athletic Bilbao (S Sport, S Sport Plus)

20:30 Osasuna-Real Oviedo (S Sport, S Sport Plus)

23:00 Real Betis-Villarreal (S Sport, S Sport Plus)

İtalya - Serie A

17:00 Udinese-Inter (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

20:00 Napoli-Sassuolo (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

22:45 Cagliari-Juventus (S Sport Plus, S Sport 2, Tivibu Spor 1)

Fransa - Ligue 1

19:00 Lens-Auxerre (beIN Connect)

21:00 Toulouse-Nice (beIN Sports 4)

23:05 Angers-Marsilya (beIN Sports 4)

Almanya - Bundesliga

17:30 Borussia Dortmund-St. Pauli (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

17:30 Hoffenheim-Bayer Leverkusen (S Sport Plus, Tivibu Spor 3)

17:30 Hamburg-Mönchengladbach (S Sport Plus, Tivibu Spor 4)

17:30 Köln-Mainz 05 (S Sport Plus)

17:30 Wolfsburg-Heidenheim (S Sport Plus)

20:30 RB Leipzig-Bayern Münih (S Sport Plus, Tivibu Spor 2)

Afrika Uluslar Kupası 2025 Fas

19:00 Mısır-Nijerya (Exxen)

Suudi Arabistan - Pro Lig

16:35 Al Fayha-Damac FC

18:10 Al Kholood-Al Ahli Jeddah

20:30 Al Nassr-Al Shabab Riyadh (S Sport Plus)

17 Ocak Cumartesi bugün hangi maçlar var araştırılıyor. Dünya genelinde her gün farklı ülkelerde ve liglerde birçok spor müsabakası gerçekleştiriliyor. Bugünkü maçları takip etmek isteyenler için hem yerel hem de uluslararası futbol sahnesinde önemli karşılaşmalar şu kanallarda yayınlanacak. İşte TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, LaLiga, Serie A, Ligue 1, İngiltere Championship ve Portekiz Premier Lig 17 Ocak Cumartesi günün maçları listesi...17 Ocak Cumartesi günü oynanacak maçlar belli oldu. İşte 17 Ocak maç takvimi