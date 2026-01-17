18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-268'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-166'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Eintracht Frankfurt, son nefeste bir puanı kurtardı!

Almanya Bundesliga'nın 18. hafta maçında Werder Bremen, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-2 mağlup etti.

calendar 17 Ocak 2026 00:34
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Eintracht Frankfurt, son nefeste bir puanı kurtardı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Almanya Bundesliga'nın 18. hafta maçında Werder Bremen ile Eintracht Frankfurt karşı karşıya geldi.

Wesersradion Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Werder Bremen'in golleri, 29. dakikada Justin Gideon Njinmah, 78. dakikada Jens Stage ve 80. dakiikada Jovan Milosevic kaydetti.

Frankfurt'un gollerini ise, dakika 1'de Arnaud Kalimuendo Muinga, 56. dakikada Nnamdi Collins ve 90+4. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Frankfurt forması giyen Can Uzun, mücadeleye yedek kulübesinde başladı. 65.dakikada Mahmoud Dahoud'un yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Eintracht Frankfurt, puanını 27'ye yükseltti. Werder Bremen ise puanını 18 yaptı.

Almanya Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Eintracht Frankfurt, Hoffenheim'i ağırlayacak. Werder Bremen, Bayer Leverkusen deplasmanına gidecek.


TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.