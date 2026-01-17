Beşiktaş için Jaden Philogene iddiası

Sol kanata transfer yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.
Siyah beyazlıların Acun Ilıcalı'nın, sahibi olduğu Hull City'ye transfer ederken "Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur" sözleriyle duyurduğu Jaden Philogene için devreye girdiği iddia edildi.
BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ
Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Philogene, Beşiktaş'a önerildi. Haberde, 23 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararının beklendiği ifade edildi.
KARİYERİ
Aston Villa altyapısından yetişen Jaden Philogene, Stoke City ve Cardiff City'ye kiralandıktan sonra 2023 yılında 5.8 milyon euro bonservisle Hull City'ye transfer olmuştu. Bir yıl sonra 16 milyon euroya Aston Villa'ya geri dönen Philogene, Ocak 2025'te ise 23.7 milyon euro bedelle Ipswich Town'a satıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Championship ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 25 maçta 10 kez fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı.
