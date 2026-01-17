18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-264'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-162'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beşiktaş için Jaden Philogene iddiası

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'nın "Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur" sözleriyle transferini duyurduğu Jaden Philogene için Beşiktaş iddiası geldi.

calendar 17 Ocak 2026 10:35 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 10:36
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş için Jaden Philogene iddiası
Sol kanata transfer yapmak isteyen Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Siyah beyazlıların Acun Ilıcalı'nın, sahibi olduğu Hull City'ye transfer ederken "Bir oyuncu aldım, aklın hayalin durur" sözleriyle duyurduğu Jaden Philogene için devreye girdiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ


Sözcü gazetesinde yer alan habere göre; Philogene, Beşiktaş'a önerildi. Haberde, 23 yaşındaki futbolcu için teknik direktör Sergen Yalçın'ın kararının beklendiği ifade edildi.

KARİYERİ

Aston Villa altyapısından yetişen Jaden Philogene, Stoke City ve Cardiff City'ye kiralandıktan sonra 2023 yılında 5.8 milyon euro bonservisle Hull City'ye transfer olmuştu. Bir yıl sonra 16 milyon euroya Aston Villa'ya geri dönen Philogene, Ocak 2025'te ise 23.7 milyon euro bedelle Ipswich Town'a satıldı.

BU SEZON NE YAPTI?

Championship ekibiyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz futbolcu, bu sezon çıktığı 25 maçta 10 kez fileleri havalandırdı, 2 de asist yaptı. 

 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
