18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-379'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-277'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-049'
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Roma ve Galatasaray, Noa Lang için kıyasıya yarışıyor

Napoli'de kadroda gerileyen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang için Roma ve Galatasaray transfer yarışına girdi. Lang'in kararı, kış transfer döneminin seyrini belirleyecek.

calendar 17 Ocak 2026 14:11 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Roma ve Galatasaray, Noa Lang için kıyasıya yarışıyor
Napoli'den Temmuz ayında 27 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, kış transfer döneminin gözde isimlerinden biri haline geldi. 
 
Son haftalarda kadroda gerilemesi ve memnuniyetsiz yüz ifadesi, Lang'in transfer piyasasının merkezine oturmasına yol açtı. Roma, bu durumu fırsata çevirerek Hollandalı oyuncu için devreye girdi.
 
G.SARAY, ROMA, BOURNEMOUTH...
 
Galatasaray da resmi olarak Lang'e ilgisini ortaya koyarken, Premier Lig'den Bournemouth'un da talipler arasında olduğu belirtiliyor.
 
Napoli, oyuncuyu 27 milyon euro karşılığında satmayı planlarken, Roma'nın yaz aylarında satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle hareket edebileceği ifade ediliyor.
 
Öte yandan Lang'in nihai kararı, transfer sürecinde belirleyici olacak. Önümüzdeki hafta, kış transfer döneminde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 12 6 0 42 16 42
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 9 5 18 18 21
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
