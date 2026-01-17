Roma ve Galatasaray, Noa Lang için kıyasıya yarışıyor

Napoli'den Temmuz ayında 27 milyon euro artı 3 milyon euro bonus karşılığında transfer edilen Hollandalı kanat oyuncusu Noa Lang, kış transfer döneminin gözde isimlerinden biri haline geldi.

Son haftalarda kadroda gerilemesi ve memnuniyetsiz yüz ifadesi, Lang'in transfer piyasasının merkezine oturmasına yol açtı. Roma, bu durumu fırsata çevirerek Hollandalı oyuncu için devreye girdi.

G.SARAY, ROMA, BOURNEMOUTH...

Galatasaray da resmi olarak Lang'e ilgisini ortaya koyarken, Premier Lig'den Bournemouth'un da talipler arasında olduğu belirtiliyor.

Napoli, oyuncuyu 27 milyon euro karşılığında satmayı planlarken, Roma'nın yaz aylarında satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle hareket edebileceği ifade ediliyor.