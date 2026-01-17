Ernest Muçi, Kocaelispor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-1 biten İstanbulspor maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Trabzonspor 'un 10 numarası Ernest Muçi, gözünü Süper Lig'e çevirdi.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın, "Muçi'ye bizim maçta gol attırmayacağız" sözleri üzerine Arnavut yıldızın, yarın oynanacak karşılaşmaya özel hazırlandığı kaydedildi.

Bordo-mavili formayla ligdeki son 5 maçta ağları 7 kez sarsıp 2 de asist yapan 24 yaşındaki oyuncunun, Kocaelispor maçını kafasında oynamaya başladığı öğrenildi.

Kendisine karşı mücadele edecek isimleri de tek tek araştırdığı belirtildi.

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 gol-2 asistlik performans gösteren Muçi, 12 gollük (11 gol-1 asist) katkı yapan Onuachu'nun ardından Trabzonspor'un en skorer ikinci ismi durumunda bulunuyor.