18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-266'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-164'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Ernest Muçi, Kocaelispor maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Trabzonspor'un 10 numarası Ernest Muçi, Süper Lig'deki Kocaelispor maçına özel hazırlanıyor.

calendar 17 Ocak 2026 14:59
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Ernest Muçi, Kocaelispor maçına hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ziraat Türkiye Kupası'nda 6-1 biten İstanbulspor maçında 2 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Trabzonspor'un 10 numarası Ernest Muçi, gözünü Süper Lig'e çevirdi.
 
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın, "Muçi'ye bizim maçta gol attırmayacağız" sözleri üzerine Arnavut yıldızın, yarın oynanacak karşılaşmaya özel hazırlandığı kaydedildi.
 
Bordo-mavili formayla ligdeki son 5 maçta ağları 7 kez sarsıp 2 de asist yapan 24 yaşındaki oyuncunun, Kocaelispor maçını kafasında oynamaya başladığı öğrenildi.
 
Kendisine karşı mücadele edecek isimleri de tek tek araştırdığı belirtildi.
 
Bu sezon tüm kulvarlarda 9 gol-2 asistlik performans gösteren Muçi, 12 gollük (11 gol-1 asist) katkı yapan Onuachu'nun ardından Trabzonspor'un en skorer ikinci ismi durumunda bulunuyor.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
