18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-262'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-160'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-289'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Beşiktaş'a Nuno Tavares transferinde rakip

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemindeki Nuno Tavares için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların 25 yaşındaki oyuncu transferinde bu kez İtalya'dan ciddi bir rakip devreye girdi.

17 Ocak 2026 15:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'a Nuno Tavares transferinde rakip
Ara transfer döneminde David Jurasek ile yollarını ayıran ve sol bekte yalnızca Rıdvan Yılmaz ile yoluna devam eden Beşiktaş, bu bölgeye takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah-beyazlı ekip, savunmanın sol kanadı için Lazio forması giyen Nuno Tavares'i transfer listesine aldı.

Beşiktaş yönetimi, Lazio'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 25 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürürken, transfer sürecini etkileyebilecek önemli bir gelişme ortaya çıktı.

SERIE A'DAN YENİ TALİP

Sky Sport ve Tutto Mercato Web'te yer alan haberlere göre; Serie A'nın dikkat çeken ekiplerinden Como, Nuno Tavares transferi için resmi olarak harekete geçti. Haberde, Como Teknik Direktörü Cesc Fabregas'ın sol kanatta fiziksel gücü yüksek ve hücuma katkı sağlayacak bir oyuncu aradığı, bu doğrultuda listenin ilk sırasına Tavares'i yazdığı belirtildi.

LAZIO CEPHESİ

Bu sezon Avrupa kupalarında yer alamayan Lazio'nun, bütçeyi dengelemek adına yüksek maliyetli oyuncularla yollarını ayırmayı ve daha ekonomik transferlere yönelmeyi planladığı ifade ediliyor. İtalyan ekibinin, Tavares'in olası ayrılığına karşılık Villarreal'de forma giyen Alfonso Pedraza ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Como'nun da transfer yarışına dahil olmasıyla birlikte Lazio'nun oyuncu için talep edeceği bonservis bedelinin artabileceği konuşuluyor.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?


Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz gün Nuno Tavares transferiyle ilgili şu açıklamaları yapmıştı:

"Nuno Tavares ile ilgili futbolcu tarafında bir sıkıntı yok. Arkadaşlarımız kulüple görüşüyor. Olmayacak gibi görünmüyor. Transfer bu, olmayabilir de. Alternatifleri de hazır. Hangi transfer daha erken gelir birkaç güne göreceğiz."


BU SEZON PERFORMANSI

Lazio'da bu sezon 10 maçta süre bulan 25 yaşındaki sol bek Nuno Tavares, 1 asist yaptı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
