Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Arca Çorum FK, Adana Demirspor'u konuk etti.
Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1'lik skorla kazandı.
Çorum FK'ye galibiyeti getiren golleri, 6. dakikada Mame Thiam, 80. dakikada Oğuz Gürbulak, 83. dakikada Atakan Akkaynak ve 88. dakikada Braian Samudio kaydetti.
Adana Demirspor'un tek golünü ise dakika 22'de Ahmet Yılmaz attı.
Bu sonucun ardından Çorum FK, puanını 35 yaptı. Adana Demirspor ise - 28 puanda kaldı.
1.Lig'in bir sonraki maçında Çorum FK, Sarıyer deplasmanına gidecek. Adana Demirspor, Bandırmaspor'u konuk edecek.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Raşit Yorgancılar, Barış Çiçeksoyu, Mehmet Dura
Arca Çorum FK: Sehic, Attamah, Sinan Osmanoğlu, Ferhat Yazgan (Dk. 46 Oğuz Gürbulak), Serdar Gürler (Dk. 65 Aleksic), Yusuf Erdoğan, Pedrinho, Mame Thiam (Dk. 85 Zubairu), Cemali Sertel (Dk. 60 Atakan Akkaynak), Üzeyir Ergün, Ahmed Ildız (Dk. 65 Samudio)
Adana Demirspor: Eren Fidan, Enes Demirtaş, Diyar Zengin, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç (Dk. 79 Mert Menemencioğlu), Yusuf Buğra Demirkıran, Aykut Sarıkaya, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 86 Ali Arda Yıldız), Ahmet Yılmaz (Dk. 72 Ahmet Bolat), Toprak Bayar (Dk. 86 Kayra Saygan)
Goller: Dk. 6 Mame Thiam, Dk. 81 Oğuz Gürbulak, Dk. 83 Atakan Akkaynak, Dk. 88 Samudio (Arca Çorum FK), Dk. 22 Ahmet Yılmaz (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 64 Attamah (Arca Çorum FK), Dk. 76 Eren Fidan (Adana Demirspor)