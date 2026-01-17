18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-264'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-162'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-290'
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Brezilya'dan Torreira için flaş iddia! Galatasaray'a yeni teklif geliyor

Brezilya ekibi Atletico Mineiro, Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira için ikinci teklifini sunmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

calendar 17 Ocak 2026 01:29 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 02:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.

Brezilyalı gazeteci Hugo Lobao'nun canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Atletico Mineiro, Lucas Torreira için ikinci resmi teklifini bugün Galatasaray'a sunacak.

Haberde, son saatlerde Galatasaray cephesindeki iyimserliğin arttığı vurgulanırken, Torreira'nın da Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı ve Atletico Mineiro seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi. Uruguaylı futbolcunun, kariyerine ailesine ve ülkesine daha yakın bir coğrafyada devam etmek istediği ifade edildi. 



GALATASARAY'IN TALEBİ NET

Galatasaray, Lucas Torreira için 20 milyon euro (yaklaşık 124 milyon TL) bonservis bedeli talep ediyor.

29 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son günlerde Gremio ve Atletico Mineiro ile anılırken, ilk resmi hamlenin Gremio'dan geldiği ancak bu teklifin sarı-kırmızılılar tarafından reddedildiği aktarıldı. Atletico Mineiro'nun ilk teklifinin ise 10 milyon euronun altında kaldığı ve Galatasaray'ın bu rakamı yeterli bulmadığı kaydedildi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı: 

"Brezilya'dan bir kulüp, Torreira'ya Galatasaray'da kazandığı maaşın aynısını ödemek için ciddi çaba gösteriyor. Kulüpler arasında resmi mesajlaşmalar oluyor. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daydım. Lucas biraz motivasyonunu kaybetmiş durumda ve evine daha yakın olmak istiyor. Uzun yıllardır uzaklarda oynuyor. Finansal anlamda da zaten iyi bir birikim yaptı."

PERFORMANSI


Bu sezon sarı kırmızılı formayla 25 maça çıkan Torreira, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.



 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
