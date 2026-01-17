Brezilya'dan Torreira için flaş iddia! Galatasaray'a yeni teklif geliyor

Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Brezilya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası gündeme geldi.



Brezilyalı gazeteci Hugo Lobao'nun canlı yayında aktardığı bilgiye göre, Atletico Mineiro, Lucas Torreira için ikinci resmi teklifini bugün Galatasaray'a sunacak.



Haberde, son saatlerde Galatasaray cephesindeki iyimserliğin arttığı vurgulanırken, Torreira'nın da Güney Amerika'ya dönme fikrine sıcak baktığı ve Atletico Mineiro seçeneğini ciddi şekilde değerlendirdiği belirtildi. Uruguaylı futbolcunun, kariyerine ailesine ve ülkesine daha yakın bir coğrafyada devam etmek istediği ifade edildi.

Galatasaray, Lucas Torreira için 20 milyon euro (yaklaşık 124 milyon TL) bonservis bedeli talep ediyor.29 yaşındaki orta saha oyuncusunun adı son günlerde Gremio ve Atletico Mineiro ile anılırken, ilk resmi hamlenin Gremio'dan geldiği ancak bu teklifin sarı-kırmızılılar tarafından reddedildiği aktarıldı. Atletico Mineiro'nun ilk teklifinin ise 10 milyon euronun altında kaldığı ve Galatasaray'ın bu rakamı yeterli bulmadığı kaydedildi.Lucas Torreira'nın menajeri Pablo Bentancur, transfer süreciyle ilgili yaptığı açıklamada önemli ifadeler kullandı:Bu sezon sarı kırmızılı formayla 25 maça çıkan Torreira, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.