18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-273'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-171'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Galatasaray, Onyedika için ödemeye hazır!

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi için çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika için temaslar kritik aşamaya geldi.

calendar 17 Ocak 2026 10:10
Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Onyedika için ödemeye hazır!
Ara transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Raphael Onyedika'yı yeniden gündemine aldı. 
 
Sarı kırmızılılar; Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelerine devam ederken, transferde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı. 
 
Sarı-kırmızılı orta saha transferinde çalışmalarını üst seviyeye çıkardı.
 
Sabah'ın haberine göre, Cimbom'da transfer listesinde yer alan Raphael Onyedika için temaslar yeniden sıklaştı.
 
Nijerya Milli Takımı ile bugün Afrika Uluslar Kupası'nda 3.'lük maçına çıkacak 24 yaşındaki futbolcu için Club Brugge ile görüşmeler sürüyor.
 
Galatasaray'ın ayrıca Onyedika ile de temas kurduğu ve görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiği belirtildi.
 
Afrika Uluslar Kupası'nın ardından bu görüşmelerin hızlanması bekleniyor.
 
GALATASARAY ÖDEMEYE HAZIR
 
Club Brugge ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onyedika için Galatasaray'ın 12 milyon euro civarında bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi.
 
Belçika basınında çıkan haberlerde de Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna ciddi şekilde ilgi gösterdiği vurgulandı.
 
Öte yandan Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın kampında vatandaşı Raphael Onyedika'nın Galatasaray'a transfer olması için görüşmeler gerçekleştiriyor.
 
Raphael Onyedika, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla 4 maçta forma giydi.
 
Victor Osimhen'le beraber oynayan Raphael Onyedika, söz konusu maçlarda 2 gol kaydetti ve 201 dakika sahada kaldı.
