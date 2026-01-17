Galatasaray, Onyedika için ödemeye hazır!

Ara transfer döneminde orta saha bölgesine takviye yapmayı planlayan Galatasaray , Raphael Onyedika'yı yeniden gündemine aldı.

Sarı kırmızılılar; Belçika temsilcisi Club Brugge ile görüşmelerine devam ederken, transferde dikkat çeken bir ayrıntı ortaya çıktı.

Sarı-kırmızılı orta saha transferinde çalışmalarını üst seviyeye çıkardı.

Sabah'ın haberine göre, Cimbom'da transfer listesinde yer alan Raphael Onyedika için temaslar yeniden sıklaştı.

Nijerya Milli Takımı ile bugün Afrika Uluslar Kupası'nda 3.'lük maçına çıkacak 24 yaşındaki futbolcu için Club Brugge ile görüşmeler sürüyor.

Galatasaray'ın ayrıca Onyedika ile de temas kurduğu ve görüşmelerin önemli bir seviyeye geldiği belirtildi.

Afrika Uluslar Kupası'nın ardından bu görüşmelerin hızlanması bekleniyor.

GALATASARAY ÖDEMEYE HAZIR

Club Brugge ile Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Onyedika için Galatasaray'ın 12 milyon euro civarında bir bonservis bedelini ödemeye hazır olduğu bildirildi.

Belçika basınında çıkan haberlerde de Galatasaray'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusuna ciddi şekilde ilgi gösterdiği vurgulandı.

Öte yandan Cimbom'un yıldız golcüsü Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nın kampında vatandaşı Raphael Onyedika'nın Galatasaray'a transfer olması için görüşmeler gerçekleştiriyor.

Raphael Onyedika, Afrika Uluslar Kupası'nda Nijerya formasıyla 4 maçta forma giydi.

Victor Osimhen'le beraber oynayan Raphael Onyedika, söz konusu maçlarda 2 gol kaydetti ve 201 dakika sahada kaldı.