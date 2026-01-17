18 Ocak
Gençlerbirliği-Samsunspor
1-1
18 Ocak
Alanyaspor-Fenerbahçe
2-271'
18 Ocak
Kasımpaşa-Antalyaspor
0-0
18 Ocak
Lyon-Brest
22:45
18 Ocak
Rennes-Le Havre
1-1
18 Ocak
Nantes-Paris FC
1-2
18 Ocak
Strasbourg-Metz
2-1
18 Ocak
AC Milan-Lecce
22:45
18 Ocak
Torino-Roma
0-169'
18 Ocak
Bologna-Fiorentina
1-2
18 Ocak
Parma -Genoa
0-0
18 Ocak
Real Sociedad-Barcelona
23:00
18 Ocak
Atletico Madrid-Alaves
1-0
18 Ocak
Celta Vigo-Rayo Vallecano
1-0DA
18 Ocak
Getafe-Valencia
0-1
18 Ocak
Aston Villa-Everton
0-1
18 Ocak
Wolves-Newcastle
0-0
18 Ocak
Augsburg-Freiburg
2-2
18 Ocak
VfB Stuttgart-Union Berlin
1-1
18 Ocak
Ümraniye-Serik Belediyespor
5-0
18 Ocak
Boluspor-Sarıyer
1-2
18 Ocak
Erzurumspor-Amed Sportif
2-0
18 Ocak
Kocaelispor-Trabzonspor
1-2
18 Ocak
Senegal-Fas
22:00

Fransa Milli Takımı, Zinedine Zidane ile görüşüyor

Fransa Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımın başına geçecek teknik direktör için efsanevi isim Zinedine Zidane ile erken aşamada görüşmelere başladı.

calendar 17 Ocak 2026 12:54 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2026 13:07
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fransa Milli Takımı, Zinedine Zidane ile görüşüyor
Fransa Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımın başına geçecek teknik direktör için şimdiden adımlar atmaya başladı.
 
L'Equipe'in haberine göre, Fransız futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane ile erken aşamada görüşmeler yapılıyor.
 
Resmi olarak teknik direktör atamasının Dünya Kupası sonrasına bırakılacağı belirtilse de, federasyon içindeki değerlendirmeler şimdiden devam ediyor.
 
Zidane'ın adı, hem sportif hem de organizasyonel açıdan Fransa'nın geleceği için öne çıkan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
 
Fransız basını, görüşmelerin gizli yürütüldüğünü ve önceliğin halen Dünya Kupası olduğunu aktarıyor.
 
TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ
 
Kariyeri boyunca sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, Eflatun-beyazlıların başında 263 maça çıktı. Fransız teknik adam bu maçlarda 174 galibiyet alırken, 53 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 18 13 4 1 40 13 43
2 Fenerbahçe 18 11 7 0 41 16 40
3 Trabzonspor 18 11 5 2 35 21 38
4 Göztepe 17 9 5 3 21 9 32
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Başakşehir 18 7 5 6 29 19 26
7 Samsunspor 18 6 8 4 23 21 26
8 Gaziantep FK 18 6 6 6 25 31 24
9 Kocaelispor 18 6 5 7 16 19 23
10 Alanyaspor 18 4 10 4 18 17 22
11 Gençlerbirliği 18 5 4 9 22 25 19
12 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
13 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
14 Kasımpaşa 18 3 7 8 14 24 16
15 Antalyaspor 18 4 4 10 16 31 16
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 18 2 3 13 15 34 9
