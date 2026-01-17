Fransa Milli Takımı, Zinedine Zidane ile görüşüyor

Fransa Futbol Federasyonu, 2026 Dünya Kupası'nın ardından milli takımın başına geçecek teknik direktör için şimdiden adımlar atmaya başladı.

L'Equipe'in haberine göre, Fransız futbolunun efsane ismi Zinedine Zidane ile erken aşamada görüşmeler yapılıyor.

Resmi olarak teknik direktör atamasının Dünya Kupası sonrasına bırakılacağı belirtilse de, federasyon içindeki değerlendirmeler şimdiden devam ediyor.

Zidane'ın adı, hem sportif hem de organizasyonel açıdan Fransa'nın geleceği için öne çıkan seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Fransız basını, görüşmelerin gizli yürütüldüğünü ve önceliğin halen Dünya Kupası olduğunu aktarıyor.

TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Kariyeri boyunca sadece Real Madrid'i çalıştıran Zidane, Eflatun-beyazlıların başında 263 maça çıktı. Fransız teknik adam bu maçlarda 174 galibiyet alırken, 53 beraberlik ve 36 mağlubiyet yaşadı.