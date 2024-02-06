Haber Tarihi: 06 Şubat 2024 17:23 - Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2024 17:23

Miraç Kandili'nde (gecesi) süte okunacak dualar (Diyanet)

6 Şubat 2024 bugün Miraç Kandili. Miraç gecesi süte okunacak dualar Diyanet ile yanıt buldu. Peki, Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar hangileri? İşte detaylar...

Miraç Kandili'nde (gecesi) süte okunacak dualar (Diyanet)
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Miraç Gecesi Süte Okunacak Dualar: Kapsamlı Rehber ve Faydaları (Detaylı)

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Sidretü'l Münteha'ya yükseldiği mübarek bir gecedir. 2024 yılında Miraç Kandili 6 Şubat Salı gününe denk gelmektedir. Bu özel gecede, müminler çeşitli ibadetler ve dualar ile manevi bir arınma ve yüce Allah'a yakınlaşma imkanı bulmaktadır.

Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar:

Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar için özel bir dua yoktur. Dileyenler, Kuran-ı Kerim'den ayetler, sureler veya dua kitaplarında yer alan duaları okuyabilirler.

Süte okunacak duaların faziletleri:

  • Süte okunan duaların kabul olacağına inanılır.
  • Süt, bereket ve şifa kaynağı olarak kabul edilir.
  • Süte okunan duaların şifa ve bereket getireceğine inanılır.

Süte dua okumanın adabı:

  • Abdestli olmak
  • Temiz bir kap kullanmak
  • Duayı huşu içinde okumak
  • Duayı okuduktan sonra süte üflemek
  • Sütten üç yudum içmek
  • Geri kalan sütü bereketli olması için evdeki diğer kişilere ve hayvanlara vermek

Miraç Kandili'nde süte okunabilecek bazı dualar:

  • Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahırrabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinassiratal mustakim. Siratallezine en'amte aleyhim. Geyril mağdubi aleyhim ve ledhallin.

  • Ayet-el Kürsi: Allahu la ilahe illa huve, el-Hayyul-Kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semavati ve ma fil-ard. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznihi. Ya'lemu ma beyne aydhihim ve ma halfehum. Ve la yuحيطون bi şey'in min ilmihi illa bima şaa. Vesia kursiyyuhu s-semavati ve l-ard. Ve la ya'uduhu hifzuhuma. Ve huve l-Aliyyul-Azim.



  • Kunfeyezkun Duası: "Kün fe yekûn"

Miraç Kandili'nde süte dua okumanın faydaları:

  • Manevi huzura kavuşmak
  • Günahlardan af dilemek
  • Allah'a yakınlaşmak
  • Şifa ve bereket dileme
  • Aile ve dostların için dua etmek

Miraç Kandili'nin önemi ve fazileti hakkında daha fazla bilgi için internette araştırma yapabilirsiniz.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun!

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