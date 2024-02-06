Miraç Kandili'nde (gecesi) süte okunacak dualar (Diyanet)

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Sidretü'l Münteha'ya yükseldiği mübarek bir gecedir. 2024 yılında Miraç Kandili 6 Şubat Salı gününe denk gelmektedir. Bu özel gecede, müminler çeşitli ibadetler ve dualar ile manevi bir arınma ve yüce Allah'a yakınlaşma imkanı bulmaktadır.
Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar:
Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar için özel bir dua yoktur. Dileyenler, Kuran-ı Kerim'den ayetler, sureler veya dua kitaplarında yer alan duaları okuyabilirler.
Süte okunacak duaların faziletleri:
Süte dua okumanın adabı:
Miraç Kandili'nde süte okunabilecek bazı dualar:
Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahırrabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinassiratal mustakim. Siratallezine en'amte aleyhim. Geyril mağdubi aleyhim ve ledhallin.
Ayet-el Kürsi: Allahu la ilahe illa huve, el-Hayyul-Kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semavati ve ma fil-ard. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznihi. Ya'lemu ma beyne aydhihim ve ma halfehum. Ve la yuحيطون bi şey'in min ilmihi illa bima şaa. Vesia kursiyyuhu s-semavati ve l-ard. Ve la ya'uduhu hifzuhuma. Ve huve l-Aliyyul-Azim.
Kunfeyezkun Duası: "Kün fe yekûn"
Miraç Kandili'nde süte dua okumanın faydaları:
Miraç Kandili'nin önemi ve fazileti hakkında daha fazla bilgi için internette araştırma yapabilirsiniz.
Miraç Kandiliniz mübarek olsun!