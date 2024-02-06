Miraç Kandili'nde (gecesi) süte okunacak dualar (Diyanet)

Miraç Gecesi Süte Okunacak Dualar: Kapsamlı Rehber ve Faydaları (Detaylı)

Miraç Kandili, Hz. Muhammed'in (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Sidretü'l Münteha'ya yükseldiği mübarek bir gecedir. 2024 yılında Miraç Kandili 6 Şubat Salı gününe denk gelmektedir. Bu özel gecede, müminler çeşitli ibadetler ve dualar ile manevi bir arınma ve yüce Allah'a yakınlaşma imkanı bulmaktadır.



Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar:





Miraç Kandili'nde süte okunacak dualar için özel bir dua yoktur. Dileyenler, Kuran-ı Kerim'den ayetler, sureler veya dua kitaplarında yer alan duaları okuyabilirler.





Süte okunacak duaların faziletleri:





Süte okunan duaların kabul olacağına inanılır.

Süt, bereket ve şifa kaynağı olarak kabul edilir.

Süte okunan duaların şifa ve bereket getireceğine inanılır.

Süte dua okumanın adabı:





Abdestli olmak

Temiz bir kap kullanmak

Duayı huşu içinde okumak

Duayı okuduktan sonra süte üflemek

Sütten üç yudum içmek

Geri kalan sütü bereketli olması için evdeki diğer kişilere ve hayvanlara vermek

Miraç Kandili'nde süte okunabilecek bazı dualar:





Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahırrabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nesta'in. İhdinassiratal mustakim. Siratallezine en'amte aleyhim. Geyril mağdubi aleyhim ve ledhallin.





Ayet-el Kürsi: Allahu la ilahe illa huve, el-Hayyul-Kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis-semavati ve ma fil-ard. Men zellezi yeşfe'u indehu illa bi iznihi. Ya'lemu ma beyne aydhihim ve ma halfehum. Ve la yuحيطون bi şey'in min ilmihi illa bima şaa. Vesia kursiyyuhu s-semavati ve l-ard. Ve la ya'uduhu hifzuhuma. Ve huve l-Aliyyul-Azim.







Kunfeyezkun Duası: "Kün fe yekûn"





Miraç Kandili'nde süte dua okumanın faydaları:





Manevi huzura kavuşmak

Günahlardan af dilemek

Allah'a yakınlaşmak

Şifa ve bereket dileme

Aile ve dostların için dua etmek

Miraç Kandili'nin önemi ve fazileti hakkında daha fazla bilgi için internette araştırma yapabilirsiniz.





Miraç Kandiliniz mübarek olsun!



